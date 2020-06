Droga dalla Spagna per invadere il mare di Roma, 9 arresti

Droga dalla Spagna, arrivata in Italia grazie e stoccata in una base di Fiumicino, e pronta ad invadere il mare di Roma. Questa mattina, a coronamento dell'operazione Hispania coordinata dalla Dda e dalla Procura di Roma, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e la Guardia Civil Spagnola, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto l'arresto per 9 persone di cui tre a Malaga ritenuti, a vario titolo, appartenenti ad un gruppo criminale transnazionale in grado di importare dalla Spagna all’Italia ingenti quantitativi di droga.

Il prologo: l'operazione Maverick

L'indagine rappresenta una costola dell'operazione Maverick eseguita nell'ottobre del 2018 quando gli stessi Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia arrestarano 42 persone tra cui Alessandro Pigantaro detto 'Compare' e Fabio Di Francesco detto 'Pupo', appartenenti ad un'organizzazione criminale di Ostia, dedita principalmente al narcotraffico e non solo.

Le indagini dell'operazione Hispania

Dalle indagini dell'operazione Hispania, invece, è emerso che gli arrestati fanno parte di un sodalizio criminale strutturato su due articolazioni (la prima insediata stabilmente in Spagna mentre la seconda a Fiumicino) che si occupavano di rifornire di stupefacente l'organizzazione dei già noti 'Compare' e 'Pupo' che, nell'operazione del 2018, avevano "funzioni di comando e coordinamento dall'organizzazione criminale e anche deputati a esplorare nuovi canali di vendita all'ingrosso della droga ed a dirimere le controversie tra consociati".

Droga trasportata con un camper

Nel corso delle indagini, sono stati eseguiti importanti sequestri di armi e droga e, in particolare l'8 maggio 2015 presso la Dogana di Saintes Marie de la Mer, in Francia, furono sequestrati dalla Polizia francese 325 chili di hashish trasportati a bordo di un camper proveniente dalla Spagna e diretto a Roma.

Il 26 agosto 2018, a Frascati, sono state sequestrate un revolver e un fucile a canne mozze ed il 14 settembre dello stesso anno, a Roma, furono sequestrati 56,7 chili di hashish, 427 grammi di cocaina, 550 grammi di marijuana, nonché due pistole semiautomatiche illegalmente detenute.