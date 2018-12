8 dicembre a Roma, centro blindato: il Papa a piazza di Spagna, Lega a Piazza del Popolo

Centro blindato l'8 dicembre. Tra tradizione e manifestazioni politiche che si annunciano molto partecipate, l'intera area centrale della città sarà praticamente off limits ai mezzi privati. Molte anche le deviazioni di mezzi pubblici in programma.

La manifestazione della Lega

Dalle 8 alle 13, in piazza del Popolo, si svolgerà la manifestazione della Lega. E' prevista la partecipazione di 10mila persone. Dalle 6 sarà in vigore un servizio di viabilità con chiusure e divieti di sosta in via del Corso, rampe di accesso in piazza del Popolo, via del Babuino e via di Ripetta.

Il Papa a piazza di Spagna

Per la festa dell'Immacolata Concezione sono previste chiusure e divieti di sosta in Centro (zona piazza di Spagna), nell'area dell'Esquilino, inoltre, nel pomeriggio. Su richiesta della Questura di Roma, sarà anche chiusa la fermata "Spagna" della metro A, in coincidenza della visita del Papa all'Immacolata. Alle 7,30 del mattino i Vigili del Fuoco saliranno sulla sommità della statua dell'Immacolata a piazza Mignanelli. Alle 15,20, il Pontefice arriverà nella basilica di Santa Maria Maggiore, per rendere omaggio all'Immagine “Salus Populi Romani”. Dopo la cerimonia, alle 16, è previsto l’arrivo del Papa a piazza di Spagna. Sin dalla notte precedente sarà chiusa al traffico l’area tra piazza di Spagna. Nel corso della giornata sono previste deviazioni del traffico su percorsi alternativi.

Di seguito tutti i provvedimenti che mutano la viabilità

Piazza Mignanelli

sospensione dell'area pedonale, delimitata dalle fioriere; istituzione del divieto di transito, nell'area delimitata dalle fioriere, eccetto mezzi e strutture utilizzate per le riprese televisive autorizzati dal Gabinetto del Sindaco; istituzione del divieto di fermata, nell'intera area delimitata dalle fioriere, eccetto mezzi e strutture utilizzate per le riprese televisive autorizzati dal Gabinetto del Sindaco; istituzione del divieto di fermata, lato destro nel tratto e verso compreso tra la Rampa Mignanelli e lo spigolo del fabbricato, eccetto mezzi e strutture utilizzate per le riprese televisive autorizzate dal Gabinetto del Sindaco; con decorrenza dalle ore 00:00 del 08/12/2018 e sino alle cessate esigenze del 08/12/2018

Piazza di Spagna

istituzione del divieto di fermata intera piazza;

Piazza Mignanelli

Istituzione del divieto di fermata intera piazza, eccetto mezzi e strutture utilizzate per le riprese televisive autorizzate dal Gabinetto del Sindaco;

VIA CAPO LE CASE:

istituzione del divieto di fermata ambo i lati intera via;

VIA FRANCESCO CRISPI:

istituzione del divieto di fermata ambo i lati nel tratto compreso tra largo del Tritone a via Sistina;

VIA DUE MACELLI:

istituzione del divieto di fermata ambo i lati intera via;

VIA DI PROPAGANDA:

istituzione del divieto di fermata ambo i lati intera via;

LARGO DEL TRITONE:

istituzione del divieto di fermata intero largo;

VIA DEL TRITONE:

istituzione del divieto di fermata, lato destro, tratto e verso compreso tra largo del Tritone e via dei Serviti, eccetto

veicoli autorizzati utilizzati per il trasporto dei disabili;

VIA DEL TRAFORO:

istituzione del divieto di fermata ambo i lati intera via;

VIA DELLA VITE:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Mario De' Fiori e via di Propaganda;

VIA DI S. SEBASTIANELLO:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 16 e piazza di Spagna;

VIA DELLA MERCEDE:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, intera via;

PIAZZA S. SILVESTRO:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati nel tratto compreso tra via della Mercede e via delle Convertite;

VIA DELLE CONVERTITE:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, intera via;

VIA S. ANDREA DELLE FRATTE:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, intera via;

LARGO DEL NAZARENO:

istituzione del divieto di fermata intero largo;

PIAZZA DELLA TRINITA’ DEI MONTI:

istituzione del divieto di fermata, lato sinistro del senso unico di marcia, nell'ambito dell'area di sosta riservata ZTL A1,

nel tratto compreso tra la scalinata di S. Sebastianello (accesso metropolitana) e per 10 ml, eccetto mezzi della Protezione Civile.

VIA DELL'ESQUILINO:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, intera via;

PIAZZA DELL'ESQUILINO:

istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Manin e via Cavour;

con decorrenza dalle ore 10:00 del 08/12/2018 e fino alle cessate esigenze del 08/12/2018 chiusura al transito veicolare delle sotto elencate località:

PIAZZA DI SPAGNA: intera piazza

PIAZZA MIGNANELLI: intera piazza

VIA CAPO LE CASE: intera via

VIA DI PROPAGANDA: intera via

VIA DEI DUE MACELLI: intera via

VIA DI SAN SEBASTIANELLO: intera via