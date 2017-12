Ponte dell'Immacolata, dagli eventi ai trasporti la guida per l'8 dicembre a Roma

Piazza di Spagna al centro dei festeggiamenti, per il consueto omaggio di Papa Francesco alla statua dell'Immacolata in piazza Mignanelli. E poi eventi sparsi per tutta la città, dalle grandi mostre ai mercatini di Natale, passando per sagre e feste, alle passeggiate nel centro storico per godere di addobbi e luminarie che vestono la Capitale a festa. E' la Città Eterna che si anima per l'8 dicembre e offre ai cittadini occasioni di svago, per tutti i gusti e per tutte le età.

Tutto sui trasporti

Si parte innanzitutto con i trasporti potenziati per facilitare gli spostamenti. Verrà attivato un servizio di navetta dello Shopping, una linea circolare per le vie del Centro Storico, e potenziata la rete metropolitana sulle linee A e B-B1. Oltre a orari più stringenti nei giorni festivi per le Ztl Centro Storico e Ztl Tridente. Questi i principali interventi, messi in atto dall'amministrazione, per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico e migliorare l'offerta l'8 dicembre e in generale nei weekend del periodo pre festivo. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Le cerimonie in piazza Mignanelli

Durante la giornata dell'Immacolata, la cittadinanza romana porterà il proprio omaggio alla statua dell'Immacolata in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna. I primi, come tradizione, saranno i vigili del fuoco che, in onore di quei loro 220 colleghi che l'8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento, alle 7.30 del mattino saliranno fin sulla sommità della statua per deporre la propria ghirlanda di fiori.

Come avviene dal 1953, poi, anche quest'anno parteciperà all'omaggio dell'Urbe il Pontefice il cui arrivo a piazza di Spagna è previsto per le ore 16. Accolto dall'arcivescovo vicario Angelo De Donatis, pregherà davanti al monumento dedicato alla Vergine Maria e lascera' dei fiori alla sua base. Al termine il Papa Francesco si recherà in visita privata alla basilica parrocchiale di Sant'Andrea delle Fratte per pregare di fronte all'effige della Madonna del Miracolo nell'anniversario dell'apparizione ad Alfonso Ratisbonne.

Prima di Papa Francesco sarà lunga la schiera di gruppi e personalità che, a partire dalla sindaca Raggi alle ore 15.45, lasceranno serti floreali ai piedi della colonna progettata dall'architetto Luigi Poletti, che culmina con la statua della Madonna realizzata dallo scultore Giuseppe Obici.

Strade chiuse e bus deviati

In occasione delle celebrazioni in Centro, sono previsti divieti di sosta, con rimozione su piazza e su via dell'Esquilino, e poi nell'area tra piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via Capo le Case, via Due Macelli, via della Propaganda, via e largo del Tritone, via del Traforo, via della Vite e via Frattina, via Borgognona e via Condotti, via delle Carrozze e via San Sebastianello, vicolo del Bottino e via della Mercede, via Sant'Andrea delle Fratte, largo del Nazareno e via Crispi. Le limitazioni alla sosta scatteranno con largo anticipo, prestare dunque attenzione alla segnaletica, e potranno essere ampliate.

Chiuse via Capo le Case, via Due Macelli, via della Propaganda e via San Sebastianello. Possibili limitazioni su via Milano, via del Traforo e largo del Tritone. Infine la Questura ha richiesto, dalle 10, la sospensione della fermata "Spagna"/Metro A, con la chiusura dell'ingresso da piazza Trinità dei Monti. Da piazza di Spagna/vicolo del Bottino, si potrà accedere solo al parcheggio sotterraneo del Galoppatoio. In caso di temporanee chiusure su via del Corso, via del Tritone e piazza di Santa Maria Maggiore, le linee di bus C3, 16, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80, 83, 85, 160, 360, 492, 590, 649, 714 e Linea Shopping saranno temporaneamente deviate.

Cosa fare a Roma l'8 dicembre

Ma sono tante le occasioni di svago proposte in città per venerdì 8 dicembre. Dalle grandi mostre ai mercatini di Natale, passando per sagre e feste. Non mancano nemmeno concerti e passeggiate nel cuore della città per godere di luminarie e addobbi su scorci mozzafiato. Tante poi le piste di pattinaggio sul ghiaccio a disposizione dal centro alla periferia.