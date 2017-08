Romani in vacanza e ladri all'opera: sessanta arresti in 48 ore

Due giorni di lavoro intensi per le forze dell’ordine nella Capitale. In 48 ore sono stati eseguiti 60 arresti e 40 persone denunciate a piede libero. Un dato fortemente in crescita rispetto agli anni passati in prossimità del ferragosto. Furto, rapina e spaccio sono i reati perseguiti principalmente dal centro città alla periferia, fino al litorale laziale.

Nascondeva droga in camera da letto. L’attività illegale però è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina allertati da alcuni residenti di via Ugento, in zona Alessandrino. I militari una volta giunti sul posto hanno individuato l’abitazione del giovane ragazzo romano di 17 anni. All’interno dell’appartamento hanno rinvenuto 1,1 chilo di cocaina. Il giovane pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri si sono affacciati dalle finestre di via Zambrini, a Ostia, e hanno notato piante di marijuana sul balcone di un condominio vicino. Ai militari non è rimasto altro da fare che bussare quindi alla porta dell’appartamento. Qui, oltre alle rigogliose piante di marijuana trovate sul balcone i militari hanno trovato decine di dosi di hashish già confezionate e 7mila euro in contanti. L’intera famiglia, composta da madre e due figli, è stata tratta in arresto.

Un uomo, 31enne romano già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato tratto in arresto per detenzione. Durante un controllo eseguito nella sua abitazione a Torre Gaia è stato trovato in possesso di oltre 2 Kg di hashish di 105mila euro in contanti, provento dell’attività illecita. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

Ladri in azione nella zona di Ottaviano. I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato tre cittadini sudamericani, due uomini e una donna, per aver derubato cosmetici e abbigliamento. Il valore dei furti ammonta a diverse centinaia di euro.

Hanno tentato di rubare il portafogli ad una giovane ragazza di 16 anni in fila per comprare il gelato. La coppia di malviventi è stata però bloccata dai militari della stazione piazza Dante. Sono dunque scattate le manette ai polsi di un cittadino peruviano e una cittadina cubana. I fatti sono avvenuti in via Principe Eugenio.

A Grottaferrata, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino albanese di 39 anni scoperto, a piedi scalzi, sul pianerottolo di un’abitazione in cui era riuscito a entrare, forzando una finestra posta al primo piano dello stabile, per mettere a segno un furto approfittando dell’assenza dei proprietari.

I militari del Nucleo Radiomobile di Roma, infine, sono intervenuti a seguito del furto di una chitarra subìto da un musicista di strada nella zona della Stazione Termini. I militari, in breve tempo, sono riusciti ad acciuffare il responsabile, trovato ancora in possesso dello strumento e di alcune dosi di hashish e marijuana. In manette un cittadino albanese di 41 anni.

Nell’ambito dei controlli stradali, nella sola giornata di ieri, più di 1000 persone e circa 650 veicoli sono passati sotto la lente dei posti di controllo predisposti dai Carabinieri lungo le principali arterie stradali della Città e della Provincia.