Epifania a Roma, tra saldi ed eventi: tutto sull'ultima giornata delle feste natalizie

Una giornata tra saldi ed eventi quella dell'Epifania che tradizionalmente tutte le feste si porta via. Una festività che capita di sabato, in un week end che sarà di rientro per molti romani. Una giornata di festa che vede la città schierata per accogliere al meglio turisti e romani che invaderanno le strade del centro.



Il piano sicurezza

In campo, nelle strade dello shopping e presso i maggiori centri commerciali, i militari dell’Esercito nell’ambito del progetto Strade Sicure, supportati da operatori di polizia in abiti civili che opereranno anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza. Sorvegliata speciale dal pomeriggio del 5 e per tutta la giornata del 6, Piazza Navona nella quale, accanto al piano di sicurezza varato dal Comune, opereranno poliziotti e carabinieri, anche per effettuare controlli mirati con metal detector. Massima sicurezza in tutta l’area del “tridente”, mentre, d’intesa con la Gendarmeria Vaticana sono stati elevati al massimo gli standard dei servizi in atto in Vaticano.



Trasporti

Di nuovo attiva la Linea bus Shopping che collega Villa Borghese e il relativo parcheggio e la stazione metro A di Barberini alle principali destinazioni del Centro e dello shopping. Prima e ultima corsa ore 10.30 e 19.30. Attive, dalle 14 alle 18, le Ztl del Centro e del Tridente. Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per tutto il giorno. Deviate le linee di bus n2, 51, 75, 85, 87 e 118. Chiuse al traffico dalle 8 alle 19 anche via delle Cave di Pietralata e largo Beltramelli, tra via Galantara e via Cupra: deviazione per la linea 111F e 441.

Corteo storico folcloristico "Viva la Befana", dalle 10 circa, da largo Giovanni XXIII lungo via della Conciliazione fino a piazza San Pietro. Qui i partecipanti potranno prendere parte alla preghiera dell'Angelus di mezzogiorno. Dalle 7,30 alle 14,30, brevi stop o deviazioni per le linee 23, 34 e 280 che da piazza Pia verranno deviate verso lungotevere Vaticano e la rampa per il lungotevere in Sassia. I capolinea di 40 e 62 saranno spostati sul lungotevere in Sassia all'altezza dell'ospedale Santo Spirito. Collegata all'iniziativa, anche una "Passeggiata ecologica in bicicletta" che partendo da Cinecittà alle 8 e dal quartiere Africano alle 9,15, convergerà in Centro, a piazza Bocca della Verità e da qui raggiungerà San Pietro.

Saldi

Dopo un primo giorno di pienone in tutti i centri commerciali e nelle strade del centro, si attende il bis nel giorno della Befana. Negozi e centri commerciali aperti. QUI L'ELENCO COMPLETO