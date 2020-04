Pietralata, 5 euro per una mascherina non a norma: blitz in un minimarket

Continuano i controlli nei minimarket di Roma, vista l'emergenza coronavirus. L'ultimo caso ha riguardato un'attività in zona Pietralata, ispezionata dai Carabinieri di Casal Bertone che hanno denunciato due i due gestori dopo un blitz.

I darabinieri hanno accertato che all'interno della loro attività, erano in vendita mascherine facciali prive di marchio 'CE' e quindi ritenute pericolose per la salute delle persone al prezzo di 5 euro cadauno.

Successivamente, i militari dell'Arma hanno anche sequestrato una ulteriore confezione contenente 42 mascherine prive di indicazioni circa il lotto di produzione e anno di fabbricazione.

Per i due gestori è scattata la denuncia in stato di libertà, per immissione sul mercato di prodotti non conformi e manovre speculative su merci.