Borghesiana: in camera da letto 5 chili di droga, nel giardino due piante di marijuana

Nascondeva in casa 5 chili di droga e due piante di marijuana. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per questo motivo hanno arrestato un 39enne, originario di Rieti già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ieri notte, transitando in via Misterbianco, zona Borghesiana, i Carabinieri hanno notato l'uomo aggirarsi a piedi e lo hanno fermato per un controllo. Durante le operazioni di identificazione, il 39enne ha manifestato un nervosismo che ha insospettito i Carabinieri e che li ha portati ad approfondire gli accertamenti.

I Carabinieri, infatti, hanno perquisito la sua abitazione, poco distanze, dove sono stati rinvenuti, in un mobile della camera da letto, circa 5 chili di marijuana e materiale per il taglio e confezionamento e, nel giardino pertinente, 2 piante della stessa sostanza. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.