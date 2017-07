Vende abusivamente frutta: 400 chili di meloni sequestrati e donati al Bio Parco

Ben 400 chili di meloni sequestrati e donati al Bio Parco. E' questo l'esito di una operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Parioli e della Compagnia Roma Trastevere che hanno dato vita ad un'attività di controllo nei quartieri Salario-Trieste, piazza Bologna e Trastevere.

Durente le operazioni sono stati donati al Bioparco di Roma invece i circa 400 chili di meloni retati sequestrati ad un venditore ambulante che aveva allestito una bancarella abusiva e che è stato sanzionato. 25 sono stati i conducenti di mezzi contravvenzionati dai Carabinieri per violazioni al codice della strada.

Nel quadrante Salario-Trieste e piazza Bologna e vie limitrofe, i Carabinieri hanno verificato il rispetto dell'ordinanza comunale anti alcol e sono stati 6 i giovani avventori sorpresi mentre consumavano alcol in strada e per questo multati. Nove sono stati i giovani studenti, impiegati e commercianti segnalati al Prefetto perché sorpresi dai militari a consumare stupefacenti. Un cittadino romeno di 15 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di 15 coltelli che cercava di vendere tra i passanti.

A Trastevere, invece, a finire nel mirino dei Carabinieri sono stati tre locali, in vicolo del Moro, vicolo del Cinque e via di Benedetta, contravvenzionati perché vendevano alcol in contenitori in vetro e oltre la mezzanotte. Multe anche per tre giovani che bevevano alcolici in violazione dell’ordinanza del sindaco.

In piazza Mastai, piazza Giuditta Tavani Arquati e sul Lungotevere Raffaello Sanzio, i Carabinieri hanno inoltre contravvenzionavano 3 parcheggiatori non autorizzati ed a ciascuno veniva spiccato l’ordine di allontanamento dalla Capitale.