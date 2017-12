Capodanno a Roma: il 31 dicembre della Capitale, tra eventi e misure di sicurezza

Ultimo dell'anno per la Capitale all'insegna della festa di Roma e delle misure antiterrorismo. E' il secondo Capodanno dell'era Raggi, il quarto ai tempi dell'Isis e tra eventi in programma e misure di prevenzione, attirerà in strada centinaia di migliaia di persone.

Circo Massimo, è qui la festa

Sarà il Circo Massimo il fulcro attorno al quale ruoterà la notte di San Silvestro della Capitale. Da qui avrà inizio la Festa di Roma che per oltre 24 ore e per tutto il primo giorno del 2018 animerà le strade della Città eterna. Come l'anno scorso, più dell'anno scorso stando alle attese. Il pubblico potrà entrare nell’area del Circo Massimo da cinque accessi: viale Aventino, via della Greca, due su via dei Cerchi e uno su via delle Terme Deciane. L’ingresso all’area del Circo Massimo è gratuito e consentito fino al limite massimo permesso dal nuovo dispositivo di sicurezza. Per le persone con disabilità, con documentazione che attesti l'invalidità, è prevista un’area al Belvedere Romolo e Remo su Via del Circo Massimo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si accede provenendo da via delle Terme Deciane. Gli accompagnatori potranno parcheggiare l’auto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso l’antistante Piazzale Ugo La Malfa.

Cosa prevede la festa al Circo Massimo

Si inizia alle 21.00 con La Sveglia dei Gladiatori Live con Geppo e Ignazio Failla, versione live del celebre programma di Dimensione Suono Roma, che darà il via alla serata intrattenendo il pubblico con musica, gag e allegria fino all’arrivo in scena degli ospiti internazionali: La Fura dels Baus. Per la prima volta La Fura dels Baus ospiterà all’interno del suo racconto una artista italiana, Tosca, e per la prima volta omaggerà la Capitale con uno spettacolo sensazionale, dedicato e realizzato in stretta collaborazionecon la città anche grazie all’intervento dei 90 performers romani (volontari, selezionati dalla stessa compagnia come accade in ogni manifestazione della compagnia catalana). Per un totale di oltre 120 protagonisti coinvolti, fra attori, danzatori e figuranti che offriranno la loro energia allo spettacolo.



A mezzanotte si assisterà al countdown sul palco, e il brindisi al nuovo anno sarà accompagnato dall’accensione dopo molti anni delle nuove luci del Palatino e dell’area archeologica che si affaccia sul Circo Massimo a cura di Acea, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza di Stato e la Sovrintendenza Capitolina-seguita immediatamenteda uno spettacolo di fuochi d’artificio curati da Telesforo Morsani lunghi 12 minuti.I festeggiamenti proseguiranno con Dimensione Suono Roma Special Party, musica dance fino alle 02.00 con Ignazio Failla e DJ Mauro Zavadava Mandolesi e con la Vj Giulia Pallotta.

Festa per tutto il 1 gennaio

La Festa di Roma proseguirà poi ininterrottamente dalle prime ore della mattina fino alla sera dell’1 gennaio 2018 con performance, tra teatro, musica, cinema, danza, arte circense, installazioni luminose, opere scenografiche, che si estenderanno sull’area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo anche la zona tra Circo Massimo e piazza della Bocca della Verità, il Giardino degli Aranci, il Teatro India, il Ponte della Scienza, il Cinema Reale e la Biblioteca Centrale dei ragazzi

Capodanno blindato

Sicurezza ai massimi livelli. Sarà un Capodanno blindato. In campo unità speciali antiterrorismo, artificieri e aree off limits controllate con appositi metal detector. Per gli eventi di maggiore impatto nell'area del Circo Massimo e del Lungotevere, sono stati previsti in tutto 20 varchi presidiati, nei quali saranno effettuate anche verifiche con il metal detector. Dal pomeriggio del 31, per la gestione della sicurezza, sarà costituita anche una task force presso la locale sala operativa, coordinata personalmente dal Questore con il supporto dello staff dei vertici della Questura. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sul versante della viabilità e dei trasporti ci saranno diverse modifiche. A San Pietro, la mattina, ci sarà la recita dell'Angelus. Divieti di sosta con rimozione dei veicoli eventualmente presenti, sui controviali di via della Conciliazione, da via dei Cavalieri del Santo Sepolcro a via Pfeiffer e da via dell'Erba a via Rusticucci.

Chiusure al traffico su largo degli Alicorni, largo del Colonnato, via di Porta Angelica, via dei Corridori, via Rusticucci, Borgo Santo Spirito e via della Conciliazione, nel tratto da via Pfeiffer a via Rusticucci.

Botti vietati

Capodanno senza botti. Firmata dalla Sindaca Virginia Raggi l'ordinanza che vieta i botti di fine anno. Il divieto riguarda l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, razzi e in genere di tutti i prodotti che hanno effetto di scoppio, crepitante e fischiante dalle 00.01 del 31 dicembre 2017 alle 24.00 del 1° gennaio 2018, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. “Abbiamo il compito tutelare la salute dei cittadini romani e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Evitare di festeggiare con botti ed esplosioni aiuta a prevenire sia incidenti alle persone, a volte anche gravi, e danni alle cose, sia il forte rumore che spaventa a morte gli animali, sia domestici che selvatici. A Roma sarà possibile festeggiare per 24 ore il nuovo anno divertendosi senza botti grazie a oltre 100 performance che coinvolgeranno 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo”, afferma la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

I trasporti: gli orari di metro e bus per l'ultimo dell'anno

Capodanno con l'incognita trasporti, rafforzati sì, ma senza certezze. Il 31 dicembre le linee A, B, B1 e C della metropolitana saranno attive sino alle 2.30 della notte di Capodanno. Dalle 2.30 alle 8 gli utenti potranno utilizzare le linee N1, N2, N2L e N28 attive sugli stessi percorsi delle linee metro.



Per le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, l’ultima partenza dai capolinea è prevista tra le ore 20.40 e le ore 21.30 in base alla linea e alla destinazione. In sostituzione della ferrovia Roma-Lido, però, dalle 21 del 31 dicembre alle 8 dell’1 gennaio sarà in strada la linea di bus N3 che collega piazza Venezia alla stazione Colombo. per raggiungere le destinazioni della ferrovia Roma-Nord tra Due Ponti e Prima Porta, sino alle 2.30 sara' disponibile la linea 200, mentre per la zona di Pigneto e Centocelle sara' Attiva la metro C e la linea 50 sino alle 2.30 e poi la linea N28



Per agevolare gli spostamenti verso le aree degli eventi della Festa di Roma, dalle 21 di domenica 31 dicembre alle 2,30 della notte di Capodanno saranno in strada le linee:



· H: Termini-piazza Venezia-Trastevere-Gianicolense-Bravetta/Capasso



· 2: piazzale Flaminio-via Flaminia-piazza Mancini (attiva con bus che effettuano fermate sulle corsie laterali delle strade percorse normalmente dai tram)



· 50: Termini-stazione Vittorio Metro A-Porta Maggiore-stazione Metro C Pigneto



· 128: Metro B San Paolo-viale Marconi-via della Magliana-via Crocco



· 170: Eur Agricoltura-viale Marconi-piazza Venezia-Nazionale-Termini



· 200 piazza Mancini-Ponte Milvio-corso Francia-via Flaminia-stazione Prima Porta



· 280: piazza Mancini-Lepanto Metro A-Piramide Metro B-stazione Ostiense Fs



· 301: Grottarossa-via Cassia-Ponte Milvio-Lepanto Metro A-piazza Augusto Imperatore



· 336: Conca d’Oro Metro B1-Vigne Nuove-Fidene-via Quarrata



· 544: stazione Sant'Agnese/Annibaliano MetroB-Monti Tiburtini-stazione Gardenie Metro C-stazione Parco di Centocelle Metro C



· 766: via Andrea Millevoi-Grottaperfetta-Metro B San Paolo-stazione Trastevere (ultime corse ore 2. 10)



· 881: via Avanzini-via della Pisana-via Gregorio VII-via Paola



· 905: metro A Cornelia-via Boccea-via di Casal Selce-Casalotti-Malagrotta



· N6: Ottavia/via Tarsia-via Trionfale-viale delle Medaglie d'Oro

Atac: "Non è possibile escludere irregolarità"

Tutto questo però rischia di saltare per via del mancato tra Atac e i sindacati. E' la stessa azienda a mettere nero su bianco il rischio. "L'azienda ha deciso di procedere comunque con il servizio intensificato previsto sulla base dei turni già concordati con i volontari, anche incentivando il personale che presterà la propria opera. Atac sottolinea che, trattandosi di servizio potenziato e prolungato, l'erogazione delle prestazioni previste avviene su base volontaria. Quindi non è possibile escludere eventuali irregolarità. Atac rivolge un appello al senso di responsabilità dei lavoratori e alle Organizzazioni sindacali affinché si ritrovi lo spirito costruttivo imprescindibile per rendere il dovuto servizio alla cittadinanza romana".

Ama in campo

Capodanno pulito, con Ama in campo con squadre speciali. Già nella notte di San Silvestro, una task-force composta complessivamente da oltre 130 operatori e circa 90 mezzi (bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici, furgoncini per il trasbordo dei rifiuti, ecc.) assicurerà servizi di pulizia presso l’area esterna del Circo Massimo (e vie limitrofe) al termine del concerto “2018 – Roma illumina l’infinito”. Personale aziendale presidierà anche i varchi di accesso all’evento. Interventi straordinari sono inoltre previsti nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de’ Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, ecc. In aggiunta, squadre dedicate effettueranno interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici.