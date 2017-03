Roma, 25 marzo: manifestazioni, strade chiuse e divieti: tutte le informazioni

Sei manifestazioni, due zone off limits, l'arrivo dei Capi di Stato da tutta Europa e l'allerta terrorismo che, specie dopo l'attentato di ieri a Londra, si fa più alta. Sale la tensione a Roma in vista di sabato 25 marzo quando si celebrerà il sessantesimo anniversario della stipula dei trattati che hanno dato vita all'Unione Europea. Saranno più di 3000 gli agenti sul campo, per un dispositivo che va ben oltre i numeri. In totale sono 50.000 le persone attese per le varie manifestazioni. In molti raggiungeranno Roma in pullman: 50 quelli attesi secondo le stime della Questura.

LA ZONA BLU

Ci sarà una zona blu, una sorta di “eurozone” in omaggio ai colori della bandiera europea. Include tutta piazza Venezia, Piazza dell’Ara Coeli, Piazza San Marco, via Petroselli fino a via delle Tre Pile e si chiude attraverso i Fori Imperiali e piazza Madonna di Loreto. Quest’area, sarà presidiata sin dalle prime ore del 24 marzo, mentre, dalle ore 24 dello stesso giorno scatteranno le chiusure al traffico veicolare e pedonale per le bonifiche che avverranno nella notte che precede il vertice. La zona blu è servita da 21 varchi di accesso.

LA ZONA VERDE

C'è poi una zona cuscinetto dove non sono consentite manifestazioni. E' la cosiddetta zona verde e comprende via 4 novembre, largo Magnanapoli, via Nazionale, costeggia piazza delle Repubblica e ridiscende fino a via del Corso lungo tutta via del Tritone. L’area, operativa dalle ore 7 del 24 marzo, non sarà interessata da interdizione al traffico veicolare, ma in ciascuno dei 18 varchi di accesso è previsto un presidio di polizia con funzioni di controllo ed identificazione di personaggi di interesse. Nessuna manifestazione è consentita nell’area verde.

LE TELECAMERE

Le aree di sicurezza “blue zone” e “green zone”, in funzione di "controllo", saranno attive sin da giovedì 23: è stato infatti messo a punto il sistema di acquisizione delle immagini dei partecipanti alle manifestazioni, utilizzando il sistema di video sorveglianza cittadina, implementato da postazioni, palesi e nascoste, lungo i percorsi. Cento telecamere dedicate della polizia scientifica, garantiranno le cosiddette "preventive", necessarie per catturare le caratteristiche delle persone, da utilizzare nella fase, eventuale, dell’attività di identificazione di autori di violenze.

LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA A ROMA SABATO 25 MARZO

Sei le manifestazioni dispiegate in vari orari e in varie zone di Roma. Alle 11 i partecipanti del corteo del Movimento federalista europeo partiranno dalla Bocca della Verità per raggiungere il Colosseo. Alle 11 un altro corteo, quello di Nostra Europa, partirà da piazza Vittorio per arrivare all'Arco di Costantino. Nel pomeriggio le manifestazioni che destano più preoccupazione. Alle 14 il corteo EuroStop partirà da piazza porta San Paolo e attraverserà Testaccio, percorrendo via Marmorata, via Luca della Robbia e lungotevere Aventino e Bocca della Verità [TUTTI I DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE A TESTACCIO]. Alle 15 partirà da piazza dell'Esquilino il corteo di Azione Nazionale che terminerà in via dei Fori Imperiali. In programma anche due manifestazioni statiche Fratelli d'Italia e partito Comunista.

LE STRADE CHIUSE IN CENTRO IL 24 E 25 MARZO

L'area del centro da giorni è oggetto di rimozioni e di chiusure. Nella zona di Testaccio saranno rimosse le auto e i cassonetti. In centro prevista la chiusura di alcune strade [LEGGI QUI L'ELENCO COMPLETO]. L'area del Campidoglio dalle ore 00.30 alle 14 circa di sabato sarà interdetta al transito pedonale e veicolare. "Potranno tuttavia accedervi", spiega la Questura, "residenti, addetti ai lavori, lavoratori e chiunque altro abbia titolo ad entrare. Unico accorgimento, un doveroso controllo di polizia per il quale si chiede la collaborazione dei cittadini. La Questura di Roma, in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale cercherà di fare tutto il possibile per limitare gli inevitabili disagi che ci saranno, al fine di consentire lo svolgimento dei vari cortei e manifestazioni in programma".

TRASPORTO PUBBLICO: METRO E BUS PER IL 25 MARZO

Dalle ore 00.30 sino a cessate esigenze, le fermate e i capolinea dei mezzi di trasporto pubblico presenti nella blue zone e nella green zone saranno sospese. La fermata “Colosseo” della metro “B” e le fermate “Barberini” e “Spagna” della metro “A”, a partire dall’ultima corsa della serata del 24 marzo e per tutta la giornata del 25 marzo, saranno chiuse. Saranno comunque disponibili le fermate precedenti e successive. Il capolinea della linea tramviaria “8” sarà spostato alla fermata sita in via Arenula/Cairoli. Previste deviazioni o limitazioni di percorso per 13 linee notturne: (N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N15, N18, N19, N20, N25) e per 29 linee diurne: H, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 71, 780, 781, 916, C3. [LE INFO SUL TRASPORTO PUBBLICO]

MUSEI CHIUSI SABATO 25 MARZO

Chiusi molti musei sabato 25 marzo. Impossibile visitare il Foro romano, foro Palatino; fori Imperiali, foro Traiano; Mercati di Traiano; Teatro Marcello (limitatamente all’accesso di via del Teatro di Marcello); Anfiteatro Flavio (Colosseo); Domus Aurea; Domus Romane; Musei Capitolini; Complesso del Vittoriano; Scuderie del Quirinale.

TRASPORTO MERCI VIETATO

Dalle ore 00.30 sino alle ore 24.00 del 25 marzo 2017 sarà vietato l’accesso di qualunque veicolo adibito al trasporto di merci (compresi quelli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate) in tutte le Z.T.L. del “centro storico”. Per il rifornimento delle attività commerciali saranno disponibili i seguenti varchi: Piazza della Repubblica – via Nazionale; Via Ferdinando di Savoia – via Principessa Clotilde; via Acciaioli; via Crispi – via Ludovisi (area Via Veneto).

NO FLY ZONE

In occasione del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, nella capitale scatta la “No fly zone”: "Dalle ore 08.00 del 24 marzo sino a cessate esigenze il sorvolo sulle aree interessate dagli eventi sarà interdetto al traffico non commerciale”, lo rende noto la prefettura di Roma, nell’ambito delle “misure predisposte per assicurare l’ordinato svolgimento dell’evento".

I DIVIETI

Nell’ambito della collaborazione, istaurata con i promotori delle manifestazioni previste per il 25 marzo, il Questore Guido Marino, nel rispetto delle normative di settore, ha stabilito la priorità dei divieti che le forze dell’ordine dovranno far rispettare in piazza. I partecipanti dovranno lasciare, prima delle manifestazioni, caschi e copricapi che potrebbero essere utilizzati per il travisamento; sarà vietato l’utilizzo di vestiario idoneo al travisamento o utile ad impedire l’identificazione; non sarà consentito, per l’incolumità delle persone, l’utilizzo di petardi o altro materiale esplodente; gli zaini e le borse saranno tutti controllati dagli agenti di polizia, anche in una logica di antiterrorismo; ogni oggetto atto ad offendere sarà sequestrato dalle forze dell’ordine.