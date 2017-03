25 marzo, Ama in campo: "Rimozione di 215 cassonetti più task force di pulizia"

Non solo forze dell'ordine in campo per il 25 marzo e il 60esimo anniversario dei Trattati europei. Roma blindata ma anche "svuotata" da secchioni, campane per il vetro, cestini nelle aree dei cortei e tirata a lucido dove passeranno i capi di Stato. Poi, per il post cerimonie, gli interventi successivi di pulizia straordinaria. Anche Ama è chiamata a fare la sua parte, sulla base delle disposizioni arrivate dalla Questura.

"Già da questa mattina è scattata la rimozione di oltre 180 cassonetti stradali, di 35 campane per la raccolta del vetro e di circa 400 cestoni per rifiuti minuti in varie zone tra cui Ostiense, Garbatella, Testaccio, San Giovanni, Esquilino, Monti, San Lorenzo, Tiburtina, Vaticano/Borgo" fanno sapere dall'azienda municipalizzata. "In queste aree, è stata svolta anticipatamente la raccolta stradale delle varie frazioni dei rifiuti e, in concomitanza con l’assenza delle automobili per i divieti di sosta disposti dalla Polizia Municipale, sono iniziati interventi preventivi di pulizia straordinaria, lavaggio e diserbo. Entro le 22.30 di oggi verranno rimossi anche contenitori presenti in altri punti sensibili, come sedi di ambasciate, hotel, residenze e luoghi che ospiteranno le delegazioni estere presenti. Rimarranno invece a disposizione i cestini getta-rifiuti con sacchetto trasparente a vista autorizzati dalle autorità di sicurezza in alcune aree teatro degli incontri istituzionali. Le operazioni di riposizionamento dei cassonetti e dei cestoni nelle sedi abituali inizieranno già nella serata di domani (25 marzo)".

E ancora "nella zona "blu" (Colle Capitolino e zona Campidoglio) e in quella "verde" (Quirinale) già questa notte sono scattati interventi mirati di pulizia e lavaggio. Dalle 6 di domani mattina, inoltre, saranno attivi presidi fissi di pulizia nelle aree Campidoglio, Colosseo, Spagna, Trevi, Tridente, Quirinale, Vaticano/Borgo. Squadre di pronto intervento della Linea Decoro saranno autorizzate ad intervenire in supporto alle strutture operative del Centro. Nelle aree che da stasera saranno interdette al transito veicolare e pedonale, Ama ha anticipato e potenziato ove possibile i giri di raccolta rifiuti previsti. Anche nella giornata di domani, comunque, mezzi e operatori ecologici autorizzati dalla Questura potranno accedere nelle aree adiacenti le strade interdette per garantire il prelievo porta a porta alle utenze domestiche e non domestiche. Servizi di raccolta supplementari scatteranno, se necessario, alla riapertura delle strade chiuse al traffico".

Per quanto le strade dove passeranno i manifestanti, "per assicurare il ripristino del decoro è stata predisposta una task-force composta da circa 30 squadre e 25 mezzi (spazzatrici, veicoli a vasca, furgoni, lavastrade). Nelle 24 ore saranno inoltre a disposizione l’officina di Tor Pagnotta, il personale addetto alla rimozione e ripristino dei contenitori per i rifiuti, la linea Decoro e di pronto intervento, i tecnici operativi e di coordinamento e le principali sedi di zona Ama attive nel I municipio, per un totale di oltre 100 addetti dedicati all’evento".