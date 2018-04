25 aprile: dal Centro a Tor Cervara, ecco le deviazioni degli autobus

Roma si prepara al 25 aprile. Tanti gli eventi della Capitale che inizieranno alle 9 quqnado il Capo dello Stato Sergio Mattarella si recherà all'Altare della Patria per la cerimonia di omaggio alla Tomba del milite Ignoto. Per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia sarà parzialmente chiusa piazza Venezia, la viabilità su via del Plebiscito sarà a doppio senso per consentire il transito del trasporto pubblico nelle due direzioni. Un'ora prima, e fino al termine della cerimonia, saranno deviate le linee H, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 130F, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 780 e 916F.

Manifestazione Anpi del 25 aprile

In contemporanea, partirà il corteo dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, giunto alla sua 73esima edizione. Lo scenario da via Giovanni Genocchi a Porta San Paolo. I partecipanti sfileranno lungo piazza Oderico da Pordenone, viale Guglielmo Massaia, piazza Geremia Boromelli, piazza Michele da Carbonara, piazza Eugenio Biffi, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, piazzale Ostiense, angolo via del Campo.

Sono previste deviazioni delle linee 23, 83, 673, 715, 716 e 792 e chiusure delle strade, in particolare, sulla circonvallazione Ostiense, i tratti all’altezza di Piazza Biffi e Ponte Settimia Spizzichino. Dalle 7, divieto di sosta nell'area di parcheggio di via Giovanni Genocchi (lato di via delle Sette Chiese), a via Giovanni Genocchi, in tutta piazza Oderico da Pordenone; nello slargo di via del Campo Boario, all’angolo con piazzale Ostiense.

Manifestazione dell'associazione Michele Testa

Il programma delle celebrazioni, sempre dalle 9, continuerà con la manifestazione dell'associazione culturale Michele Testa fino, da via della Stazione di Tor Sapienza a via di Tor Cervara (nelle adiacenze del parco della Cervelletta). Da segnalare, inoltre, onsueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, con la deviazione delle linee di bus n2, 51, 75, 85, 87 e 118.

Gp Liberazione e XI Trofeo della Liberazione

E poi c'è anche lo sport. A Caracalla, è in programma il Gran premio ciclistico della Liberazione (qui la notizia completa). Il percorso si snoderà lungo viale delle Terme di Caracalla, Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto e viale Baccelli. Tra le 8,30 e le 18 deviate in base alle esigenze di gara, le linee 160, 671, 714, 715 e 792. Non solo ciclismo. Dalle 16 alle 20 anche il "XI Trofeo della Liberazione" in piazza dei Sanniti. Già dalle 7, previste limitazioni al traffico in via degli Ausoni, tra via dei Sabelli e piazza dei Sanniti, e via dei Volsci, tra via dei Reti e piazza dei Sanniti.