24 e 25 marzo a Roma: divieti di sosta e rimozioni da Ostiense a Bocca della Verità

Via i cassonetti dei rifiuti e divieti di parcheggio per macchine e motorini. Dalle ore 19.00 di venerdì 24 marzo 2017 a cessate esigenze di sabato 25, scattano le misure di sicurezza in tutto il centro storico per il summit europeo che celebra il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. Strade chiuse (QUI I DETTAGLI), telecamere e presidi delle forze dell'ordine, e divieti di sosta per i veicoli nelle zone "calde" dove si troveranno a passare manifestanti.

In particolare su piazzale Ostiense, via Marmorata e strade limitrofe, piazza dell'Emporio, lungotevere Aventino e piazza Bocca della Verità le auto non potranno parcheggiare, a partire dalle 19 di sabato 24, e i secchioni dell'immondizia verranno rimossi. Da qui passerà il corteo Eurostop in partenza alle 14 di sabato 25 da piazza di Porta San Paolo. Gli stessi provvedimenti saranno validi per l'area intorno al Campidoglio.