Operazione Vento d'Oriente, sgominato maxi spaccio di shaboo: 22 arresti

Droga tra trasportata tramite ragazze usate come corriere di metanfetatima e negozi cinesi trasformati come base dello spaccio. È quanto emerso dall'operazione Vento d'Oriente che ha permesso di arrestare 22 persone.

I carabinieri del comando Provinciale di Roma, dalle prime luci dell'alba, nella Capitale ma anche a Taranto, Napoli e Firenze, hanno infatti dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di 22 persone di nazionalità cinese, filippina ed italiana, ritenute responsabili di spaccio e detenzione ai fini di metanfetamina, meglio nota come shaboo.

Nel corso dell'attività, a riscontro delle indagini i militari, per altro, avevano già arrestato 38 persone, in flagranza, per spaccio.

Nello specifico, alcuni cinesi titolari di negozi al dettaglio al centro di Roma si rifornivano di metanfetamina da loro connazionali a Prato. Lo stupefacente veniva portato nella Capitale da giovani ragazze cinesi, incensurate, che - viaggiando in treno dalla città toscana - potevano garantire un trasporto sicuro.

Una volta giunti a Roma, i richiesti cristalli di shaboo venivano rapidamente spacciati tramite una intricata rete di pusher collocati nelle varie piazze di spaccio.

Una volta considerata una droga etnica, utilizzata principalmente nelle comunità asiatiche e prevalentemente dagli over 30 per mantenersi svegli e attivi durante pesanti giornate di lavoro, oggi l'assunzione di shaboo, la cosiddetta 'droga dei kamikaze' sta coinvolgendo le giovani generazioni asiatiche e non solo, diffondendosi rapidamente sul territorio nazionale e capitolino anche tra gli occidentali.