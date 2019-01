Fermato per spaccio di droga: durante il controllo gli trovano in casa 180 chili di 'botti', denunciato

Nascondeva in casa 180 chili di 'botti'. I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cerveteri hanno denunciato un 61enne sorpreso a spacciare una dose di cocaina ad un giovane del posto.

Fermato il pusher, i Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato altre dosi di cocaina e il materiale per il confezionamento. I militari hanno, inoltre, rinvenuto 180 chili di 'botti', confezionati in varie tipologie di fuochi d'artificio e giochi pirici illegalmente detenuti, che sono stati sequestrati. Il 61enne, quindi, è stato denunciato anche per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materiali esplodenti.

I Carabinieri di Santa Marinella, invece, hanno proceduto al controllo di un 49enne e di un 51enne del posto che si stavano aggirando in atteggiamento guardingo lungo le vie del centro. Gli uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina.

A quel punto i Carabinieri hanno deciso approfondire gli accertamenti e hanno proceduto alla perquisizione domiciliare delle loro abitazioni e in una di queste hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 4 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma contante di oltre 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.