Blitz contro i pusher di quartiere, 17 arresti: sequestrati farmaci usati come droga

Dopo il doppio blitz nei quartieri di Tor Bella Monaca e di San Basilio, con l'arresto di 80 persone nelle ultime 48 ore, non si fermano le attività di contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti. I carabinieri hanno infatti eseguito mirati blitz nel centro storico e in provincia.

In manette sono finiti 17 pusher e altri 2 sono stati denunciati. Sequestrati oltre 2,1 chili di droga – tra cocaina, eroina, hashish e marijuana –, 14 flaconi di metadone, 67 pasticche di Rivotril e circa 5.000 euro in contanti, provento delle attività illecite.

In particolare, i carabinieri hanno notato due romani, di 28 e 44 anni, già noti alle forze dell'ordine, a bordo di un’autovettura in via Cardinal Garampi e li hanno fermati per un controllo. Nel corso della verifica, hanno rinvenuto una busta termosaldata contenente 1,15 chili di marijuana, nascosta nel bagagliaio. I due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

In via dei Prati dei Papa, zona Marconi, i militati dell'Arma hanno notato i movimenti sospetti di due giovani romani, un 19enne e una 16enne, all’esterno di un condominio e li hanno fermati per un controllo.

La successiva perquisizione nella loro abitazione ha permesso di rinvenire nella loro camera 51 grammi di cocaina, suddivisi in 90 dosi, e 181 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Il maggiorenne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre la minore è stata denunciata a piede libero.

Nella camera da letto di uno studente universitario, 20enne originario di Imperia ma residente nel quartiere Parioli, i carabinieri hanno invece rinvenuto e sequestrato 676 grammi di marijuana e 1.240 euro in contanti, suddivisi in diverse mazzette. Anche lui è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel quartiere Gianicolense, invece, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, due cittadini romani di 61 e 44 anni, un lituano di 43 anni e un georgiano di 39 anni, tutti con precedenti di droga, con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I due cittadini romani sono stati sorpresi a cedere 14 flaconi di metadone ai cittadini stranieri, per la successiva cessione a terzi. Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle loro tasche anche 67 pasticche di Rivotril. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa rito direttissimo.