Centoventi chili di droga in casa, colpo grosso allo spaccio di Primavalle

Colpo grosso allo spaccio di droga a Primavalle dove la polizia ha trovato e sequestrato 120 chili fra hashish e marijuana, oltre ad una pistola. A detenerla un 36enne romano, poi arrestato dagli stessi agenti.

È stata una indagine lampo quella che ha portato i polizitto del Reparto Volanti, in collaborazione con quelli del commissariato Primavalle a scoprire, nascosti in un appartamento vicino via della Pineta Sacchetti, 120 chili di droga fra hashish e marijuana, un revolver marca Smith & Wesson calibro 38 special con 5 cartucce calibro 38 special, 3.500 euro in contanti.

Ad insospettire gli investigatori, nel corso di un controllo effettuato su un 36enne fermato a bordo della sua vettura, una Ford Fiesta, il forte odore di hashish proveniente da diverse confezioni di juta vuote, trovate nel bagagliaio - come se gli involucri fossero stati appena svuotati - in seguito ad una consegna di una partita di droga.

Scoperto che l’appartamento del padre era quello in cui il giovane effettivamente abitava, gli agenti hanno fatto scattare il blitz.

La droga, confezionata in panetti e contenuta in buste di plastica, è stata trovata all’interno del soggiorno; nell’armadio, poi, avvolta in alcuni indumenti del 36enne, i poliziotti hanno rinvenuto un revolver Smith & Wesson, calibro 38, con cinque cartucce camerate ed un bossolo esploso su di un ripiano.

L’ogiva del bossolo esploso è stata poi recuperata e repertata dagli agenti della polizia scientifica. Sequestrati al termine dell’operazione 113 chili di hashish , 7 di marijuana, un revolver, risultato essere provento furto e 3.500 euro in contanti.

Il 36enne romano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Contestata anche la guida senza patente.