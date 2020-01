120 anni di Lazio, attesi 3000 biancocelesti in piazza della Libertà: strade chiuse e parcheggi vietati

I tifosi biancocelesti sono pronti per festeggiare i 120 anni della Lazio. Dalle 22 dell'8 gennaio e sino all'una di notte del 9 gennaio, in piazza della Libertà si terrà la festa con la manifestazione indetta dagli Irriducibili Curva Nord. E' prevista la partecipazione di circa 3.000 persone.

La Questura di Roma ha predisposto lo sgombero dalle 14 dei veicoli in sosta in piazza della Libertà; via Orsini, solo lato sinistro, nel tratto compreso tra via Pompeo Magno e piazza della Libertà; via Cola di Rienzo, tra piazza della Libertà e Piazza Cola di Rienzo; via Federico Cesi, tra via Ennio Quirino Visconti e piazza della Libertà; lungotevere dei Mellini, tra piazza della Liberà e via Ennio Quirino visconti; lungotevere Michelangelo, lato destro, tra via Pompeo Magno e piazza della Libertà.

Non solo. Dalle 23 del 7 gennaio è in vigore il divieto di parcheggio in piazza della libertà, eccetto i mezzi autorizzati, in tutta la piazza e per tutte le carreggiate separate, ambo i lati; via Orsini, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con via Pompeo Magno fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato sinistro del senso unico di marcia; via Cesi, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con Via Ennio Quirino Visconti fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato sinistro del senso unico di marcia; Lungotevere dei Mellini, eccetto i mezzi autorizzati, nella carreggiata laterale lato palazzi, dall’intersezione con Piazza della Libertà fino all’intersezione con Via Ennio Quirino Visconti, lato destro del senso unico di marcia; lungotevere Michelangelo, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con Via Pompeo Magno fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato destro del senso unico di marcia; e via Cola di Rienzo, eccetto i mezzi autorizzati, o dall’intersezione con Piazza della Libertà fino all’intersezione con Via Alessandro Farnese, lato destro del senso di marcia avente direzione Piazza Cola di Rienzo o dall’intersezione con Via Lucrezio Caro fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato destro del senso di marcia avente direzione Ponte Regina Margherita.

Una festa lunga iniziata dal 7 gennaio con l'inaugurazione del villaggio biancoceleste. L'iniziativa, realizzata intorno alla palazzina della Fondazione Sandri al centro di Piazza della Libertà, offrirà ai tifosi biancocelesti e a tutti i visitatori numerose sorprese per un vero e proprio bagno di lazialità fino al 12 gennaio. Fra i reperti storici le riproduzioni delle maglie storiche del 1900, 1904, 1915 e 1920.