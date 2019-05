Fermato per un controllo aggredisce agenti, in casa 12 chili di marijuana e 30 grammi di cocaina

Ha aggredito gli agenti durante un controllo stradale, nella successiva perquisizione in casa gli hanno poi trovato 12 chili di marijuana. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì 16 maggio quando gli agenti del Commissariato Civitavecchia, diretto da Nicola Regna, hanno proceduto all’arresto di un uomo 42enne, residente a Cerveteri che si è reso responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori hanno fermato l’uomo, già conosciuto per i precedenti di polizia, mentre a bordo del proprio veicolo stava percorrendo via Settevene Palo. I poliziotti, da subito insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno proceduto alla perquisizione personale del soggetto che ha reagito in malo modo aggredendo e ferendo gli operatori.

Approfittando della concitazione del momento l’uomo ha cercato di disfarsi di un involucro di cellophane che aveva indosso che, immediatamente recuperato, è risultato contenere 30,56 grammi di cocaina.

Rinvenuto anche un altro involucro contenente la stessa quantità di stupefacente e la somma di oltre 1.600 euro. Durante la perquisizione, in uno dei locali in uso all’uomo, sono stati rinvenuti 12 chili di marijuana nonché una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriori 600 euro.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria