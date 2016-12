Spinaceto, in un box 100 chili di hashish. Un giro d'affari di 500mila euro

Oltre 100 chili di droga in un box a Spinaceto per un volume d'affari di circa 500mila euro. Sono in numeri di una operazione svolta ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma nell'ambito dell'attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

FERMATO IL PUSHER - A finire in arresto un romano di 36 anni, colto nella flagranza della "detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente". Gli operatori della Polizia di Stato della sezione Falchi, durante specifici servizi di pattugliamento nei quartieri ad elevata densità delinquenziale dove prolifera lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso della giornata di ieri hanno fermato per un controllo un sospetto nei pressi di via dei Caduti della Liberazione.

IL BOX DELLA DROGA - Le verifiche sono state quindi estese ad un box nella disponibilità dell'uomo, all'interno del quale sono state trovate numerose sacche di grandi dimensioni, contenenti ciascuna alcune dozzine di involucri di hashish.

In particolare, oltre ad alcune confezioni di cocaina, i borsoni contenevano oltre 200 panetti di hashish dal peso di 500 grammi ciascuno, per un peso complessivo che supera i 100 chili.

IL GIRO D'AFFARI - L'intera sostanza stupefacente posta sotto sequestro, il cui volume d'affari ceduta al dettaglio ammonta complessivamente a circa 500mila euro, era già confezionata e suddivisa in numerosi panetti pronta per essere spacciata nei quartieri della movida romana.

L'arrestato, incensurato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.