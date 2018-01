1 gennaio 2018, la Festa di Roma: la città diventa palcoscenico a cielo aperto

Come l'anno scorso, più dell'anno scorso. Il secondo Capodanno dell'amministrazione Raggi conferma l'impronta della festa diffusa che dura più di 24 ore. Così dopo le celebrazioni del Circo Massimo, con le perfomance della Fura dels Baus, i fuochi d'artificio e la partecipazione di migliaia tra romani e turisti, prosegue anche oggi quella che è stata ribatezzata la Festa di Roma.

Tanti gli eventi in programma anche oggi. Per quelli previsti da piazza dell’Emporio a piazza Bocca della Verità si consiglia di spostarsi in metro (fermate Piramide e Circo Massimo) e con tram 8. Per chi vuole spostarsi in auto Ponte Sublicio e Ponte Garibaldi saranno percorribili con mezzi privati. In più Ponte Sublicio sarà transitabile nelle due direzioni (corsia preferenziale autobus aperta per auto private). Viale Trastevere sarà percorribile in auto da Via Girolamo Induno e largo Ascianghi in alternativa al Lungotevere chiuso per la manifestazione.

Saranno straordinariamente aperti al pubblico anche i Musei Capitolini (dalle 15.00 alle 19.00) e l'area archeologica del Circo Massimo (dalle 10.00 alle 16.00). Un'apertura eccezionale, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, che consentirà ai cittadini e turisti di partecipare a questo speciale Capodanno della Capitale godendo anche di questo meraviglioso patrimonio artistico oltre che assistendo ad eventi e spettacoli che animeranno la città per 24 ore consecutive di festa.

SCARICA E STAMPA IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI ROMA

Sul versante della viabilità e dei trasporti ci saranno diverse modifiche. A San Pietro, la mattina, ci sarà la recita dell'Angelus. Divieti di sosta con rimozione dei veicoli eventualmente presenti, sui controviali di via della Conciliazione, da via dei Cavalieri del Santo Sepolcro a via Pfeiffer e da via dell'Erba a via Rusticucci.

Chiusure al traffico su largo degli Alicorni, largo del Colonnato, via di Porta Angelica, via dei Corridori, via Rusticucci, Borgo Santo Spirito e via della Conciliazione, nel tratto da via Pfeiffer a via Rusticucci.

Metro e bus 1 gennaio 2018

Il servizio bus, tram e le linee A, B, B1 e C della metropolitana sarà attivo dalle 8 alle 23.30. Anche la ferrovia Roma-Lido sarà attiva dalle 8 alle 23,30. La ferrovia Termini-Centocelle, invece, sarà in servizio dalle 8,30 alle 23. La ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo sarà attiva, da piazzale Flaminio, dalle 8,15 alle 21,30; da Montebello partenze dalle 8,45 alle 22.

Al lavoro anche Ama. Saranno presidiate e monitorate le aree pedonalizzate dove si terranno gli eventi de “La festa di Roma 2018”. Saranno garantiti tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, rione Ebraico, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali.