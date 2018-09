Torre Angela: sorpreso in auto a fumare marijuana, arrestato un giovane

E' stato sorpreso a fumare marijuana in auto. Così è iniziato l'iter che ha portato all'arresto di un romano di 25 anni con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato in via Torraccio di Torrenova mentre si trovava a bordo della propria autovettura, intento a fumare della marijuana.

Perquisita l'auto dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e una notevole somma di denaro contante. In considerazione dei vari precedenti di polizia gli agenti si sono recati presso l'abitazione dello stesso, dove è stato sequestrato un chilo di hashish - tra panetti ed ovuli -, bilancini di precisione e altri strumenti per il confezionamento delle dosi.