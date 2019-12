Club Basket Frascati, Cammillucci: “Buona gara con la Smit"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Seconda vittoria consecutiva per la serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. I ragazzi di coach Rossella Cecconi hanno violato il campo della Smit col punteggio di 66-81. “Non è stata una gara semplice come potrebbe far pensare il risultato – dice la guardia classe 1991 Luca Cammillucci – Ma siamo entrati in campo molto aggressivi e determinati tanto che nei primi otto minuti abbiamo concesso agli avversari solo cinque punti. Avevamo in testa ancora la bruciante sconfitta interna con Albano e non volevamo commettere gli stessi errori. C’è stato un piccolo momento di difficoltà alla fine del secondo quarto, ma in realtà abbiamo sempre tenuto in pugno l’incontro e lo abbiamo portato fino alla fine con personalità”. Cammillucci è tornato a vestire la maglia del Club Basket Frascati dopo i due anni col Frassati Ciampino: “Conoscevo già questo ambiente, la società e anche alcuni compagni e inoltre avevo voglia di nuovi stimoli dopo l’avventura col Frassati – spiega Cammillucci – L’accordo col presidente Monetti è stato abbastanza semplice. Che club ho ritrovato? La società sta facendo da tempo un percorso di ottimo livello e poi le iniziative sono sempre tante, tra queste anche quella recente del match di beneficenza per Unicef contro la Nazionale Artisti di basket”. All’orizzonte il Club Basket Frascati vede il sempre affascinante derby col San Nilo Grottaferrata: “Una squadra spigolosa che rappresenta sempre un cliente scomodo. In più c’è il sapore di un derby sempre sentito e quindi sarà una sfida molto emozionante. Dovremo cercare di non portare la sfida sul piano fisico e agonistico dove Grottaferrata è molto forte, anche se hanno anche un roster con diversi giocatori di qualità tecnica notevole”. Cammillucci è ancora prudente quando gli si chiede che tipo di campionato potrà fare il Club Basket Frascati: “Credo che bisogna quantomeno arrivare alla fine del girone d’andata per avere un giudizio più chiaro su tutte le concorrenti. Di sicuro questa squadra deve centrare senza problemi la qualificazione ai play off, poi si vedrà”.