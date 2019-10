Solo Affitti cerca 55 agenti nel Lazio

Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nelle locazioni con 300 agenzie, è alla ricerca di 55 aspiranti manager dell’affitto insieme ai quali aprire, con la formula del franchising, altrettante agenzie nel Lazio, che andranno ad aggiungersi alle 40 già attive in regione. Le opportunità di lavoro saranno presentate durante il Solo Affitti Career Day a Roma il 23 ottobre (ore 17.30, Hotel Cristoforo Colombo Via Cristoforo Colombo, 710). Per partecipare occorre confermare la propria presenza alla segreteria organizzativa (maria.fonte@soloaffitti.it, 3939460956)

Durante il career day Solo Affitti ripercorrerà la sua storia spiegando come la professione dell’agente immobiliare sia cambiata nell’arco di poco più di 20 anni. Gli aspiranti manager che parteciperanno all’evento beneficeranno di uno sconto del 30% sull’investimento iniziale per l’apertura dell’agenzia.

Solo Affitti illustrerà anche le interessanti prospettive di guadagno per chi si specializzerà nel settore degli affitti brevi, aderendo al progetto Solo Affitti Brevi”, ideato non solo per andare incontro alle crescenti richieste di locazioni di durata inferiore ai 30 giorni da parte della clientela ma anche per offrire nuove opportunità di business ai propri affiliati.

Solo Affitti presenterà i casi di successo di alcuni dei 300 affiliati, che da agenti immobiliari specializzati nelle locazioni sono diventati manager degli affitti, capaci di sfruttare al meglio nel lavoro la tecnologia e le proprie le relazioni personali e sociali.