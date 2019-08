La scutigera: ecco perché non conviene (sempre) ucciderla

Dopo avervi parlato dei pesciolini d'argento, oggi vi parliamo di un altro insetto che può capitare di trovare in casa: la scutigera. Un insetto non bello da vedere ma che non conviene sempre uccidere. E in questa guida vi spieghiamo il perchè.

Che cos'è la scutigera

La scutigera è un insetto che si muove molto velocemente su pareti, soffitti e pavimenti e che, magari, vi sarà anche capitato di schiacciare e gettare fuori dal vostro appartamento. Questo insetto, però, è un alleato e un punto di forza in qualsiasi casa, poiché uccide cimici, scarafaggi, termiti, formiche, pesciolini d'argento ma anche zanzare e ragnetti.

Come è fatta una scutigera

Se non avete mai visto una scutigera, sappiate che ha un corpo rigido e giallastro (che le consente di essere molto veloce), caratterizzato da tre linee dorsali scure e 15 paia di zampe a strisce bianche e nere. Si tratta di un insetto completamente innocuo per l'essere umano e per gli animali (un suo eventuale morso non crea alcuna conseguenza spiacevole), ma è letale per altre prede (gli insetti sopra indicati) che uccide iniettando loro un veleno.

Preziosa sì, ma non sempre

La scutigera, solitamente, vive dai 3 ai 7 anni e predilige ambienti umidi come cantine, bagni, lavanderie o crepe. E' ovvio, però, che, se la sua presenza in casa dovesse diventare massiccia, sarà necessario prendere delle precauzioni, anche perché questo insetto è attratto da capelli, polvere, rifiuti organici, peli degli animali domestici. Segnale evidente che la casa non è pulita abbastanza.

Ecco di seguito alcuni rimedi contro le scutigere:

- pepe di cayenna polverizzato

- polvere di caffè

- chiodi di garofano da mettere in tutta la casa