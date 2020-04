Sanificazione, disinfezione, disinfestazione: tutte le differenze

"Sanificazione delle strade". "Disinfezione degli ambienti". Quante volte dall'inizio dell'emergenza Coronavirus abbiamo sentito utilizzare, o abbiamo utilizzato noi stessi, questi termini. Attorno a tali espressioni, però, c'è ancora molta confusione.

Sanificazione, disinfezione o, ancora, disinfestazione, lo precisiamo, non sono sinonimi, ma ognuna di queste parole indica delle attività di pulizia ben precise, volte ad eliminare microrganismi patogeni in alcuni casi, a migliorare le condizioni del microclima in altri. Proviamo, dunque, a fare chiarezza.

A distinguere i termini pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e la legge numero 82 del 25 gennaio 1994, riguardante "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione", appunto. Riportiamo di seguito le corrette definizioni dei vocaboli sopra citati:

Pulizia

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

Disinfezione

Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Disinfestazione

Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

Derattizzazione

Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

Sanificazione

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

