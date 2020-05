I rimedi naturali per allontanare le zanzare da casa e giardino

Arriva l'estate, il caldo torrido romano e, purtroppo, anche le zanzare. Se le disinfestazioni sono fondamentali per allontanare questi fastidiosi insetti, ci sono anche alcuni rimedi naturali che aiutano davvero ad allontanarle. Dalle piante, ad alcuni ortaggi e verdure, fino a diversi oli essenziali, ecco dei trucchi davvero efficaci anti-zanzare:

L'odore del caffè

Le zanzare detestano chicchi e polvere di caffè. Provate a bruciarla e questi seccanti insetti non si avvicineranno di certo. Un buon metodo allontana-zanzare può essere anche quello di piantare i fondi del caffè in giardino o nei vasi in balcone.

Limone e aceto

Le zanzare non amano il profumo del limone, tantomeno quello dell'aceto. Il loro odore intenso è uno scaccia insetti infallibili. Provate a tagliare qualche fettina di limone, bagnatela con aceto e posizionatela nei vasi o sui davanzali. In alternativa create una miscela a base di questi due ingredienti e spruzzatela su piante e davanzali. Le zanzare si sposteranno dal vicino.

Aglio e cipolla

Aglio e cipolla: ecco altri due alleati infallibili anti-zanzare. Il loro odore, poco gradito anche da alcune persone, è un ottimo repellente per le zanzare. Provate a piantare qualche spicchio d'aglio nelle piant, o tagliate e tritate della cipolla e ponetelo nei vasi. Terranno a debita distanza le zanzare.

Oli essenziali anti-zanzare

Provate a posizionare in casa e fuori degli oli essenziali. Ci sono alcune fragranze del tutto naturali sgradite alle zanzare, come lavanda, limone, citronella, menta, geranio, limone, tea-tree oil o olio di Neem. Ne bastano davvero poche gocce, nelle piante o vicino alle finestre. Possono essere anche spalmati sulla pelle, come unguenti naturali antizanzare.

Piante anti-zanzare

Ottimo rimedio per allontanare questi fastidiosi insetti in estate, anche quello di piantare delle piante e dei fiori sgraditi alle zanzare. Dal basilico alla citronella, dal geranio alla verbena, non è una cattiva idea quella di organizzare balcone e giardino proprio con l'obiettivo di far scappare le zanzare. Qui tutte le piante antizanzare.