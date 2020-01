Pulire i fornelli con aceto di vino bianco: come fare

Spesso si scelgono detersivi aggressivi, anticalcare e prodotti simili per ottenere fornelli splendendi ed impeccabili, ma, il più delle volte, il risultato non è completamente soddisfacente. Aloni, macchie, opacità sono sempre dietro l'angolo e mandarle via diventa l'ossessione di tutte le casalinghe.

L'aceto di vino bianco accorre in aiuto, in modo semplice e naturale, facendo tornare a risplendere i fornelli e l'acciaio più in generale, in poche mosse. Scopriamo come utilizzarlo correttamente.

Pulire i fornelli con l'aceto di vino bianco

Anche un utilizzo sbagliato dell'aceto di vino bianco, però, può essere controproducente. Vediamo, dunque, quali sono i dosaggi giusti per creare un composto adeguato.

Iniziate versando in un pentolino un bicchiere di acqua e 3 bicchieri di aceto di vino bianco. Portate ad ebollizione e spegnete. A questo punto immergete i fornelli del gas e tutte le strutture del piano cottura, nella pentola e fateli bollire per alcuni minuti. Terminata questa operazione, appoggiate tutti gli arnesi disinfettati in aceto su un piano, sopra ad un panno da cucina. Asciugateli bene.

Potete utilizzare la stessa miscela anche per pulire il piano cottura. Grasso, aloni, sporco si scioglieranno e i vostri fornelli torneranno come nuovi.