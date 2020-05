Mosche in casa: semplici rimedi naturali per liberarsene

Non solo formiche, non solo zanzare. Con il caldo anche le mosche tornano ad infastidire, in giardino, sul balcone e - spesso - anche in casa. Non sono pericolose, non pungono, ma sono molto fastidiose e tutt'altro che pulite. Come allontanarle dalla propria abitazione ed evitare che tornino a dare fastidio con il loro insopportabile ronzio?

Per prima cosa è importante avere una casa fresca e pulita, facendo attenzione che non restino residui di cibo negli angoli. Si consiglia di coprire la frutta e la verdura con un panno o un coperchio e di non farla maturare troppo, altrimenti attrarrà ancora di più mosche e mosconi.

Attenzione anche ai colori: tovaglie, tende, indumenti variopinti allontaneranno questi insetti. Le mosche, infatti, sono attratte dai colori scuri.

Rimedi naturali per allontanare le mosche

Senza dover ricorrere per forza all'insetticida, senza dover correre a vuoto per casa con strofinacci e palette, esistono dei rimedi naturali che allontaneranno i fastidiosi animaletti dalla casa. Eccone alcuni:

Aceto e menta

Provate a far macerare per una settimana in un barattolo delle foglie di menta nell'aceto. Poi spruzzate la lozione nei posti preferiti dalle mosche. Non gradiranno.

Olio di eucalipto

Anche l'olio di eucalipto non piace alle moscge, provate a farlo bruciare nel bruciaessenza e non le vedrete più avvicinarsi.

Pepe

Le mosche odiano il pepe, posizionare qualche granello su davanzali e nelle vicinanze dei vetri le allontanerà.

Limone e chiodi di garofano

Posizionare nelle diverse zone della casa delle ciotoline con dentro spicchi di limone e chiodi di garofano è un altro metodo naturale infallibile per cacciare mosche e mosconi.

Basilico

Infine il basilico. Una pianta tenuta sul balcone o in cucina non farà avvicinare i fastidiosi insetti ronzanti.