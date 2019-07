Il forno a microonde ha fatto innamorare milioni di italiani. Arrivato nelle case per la prima volta circa 20 anni fa, ormai è presente in quasi tutti gli appartamenti. E' comodo, permette di scaldare, scongelare in pochi minuti e persino cucinare, mantenendo tutte le proprietà dei cibi grazie a cotture sane. Eppure, il tanto chiacchierato forno a microonde ancora non convince tutti.

Le correnti di pensiero su questo elettrodomestico sono ancora diverse e si continua a parlare dei "danni da forno a microonde". Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Forno a microonde, fa male o no?

Vari studi effettuati negli anni hanno dimostrato che l'utilizzo del forno a microonde non produce radiazioni maligne verso il nostro corpo. Le radiazioni emesse da questo innovativo elettrodomestico, infatti non interagiscono in alcun modo con il DNA. Lo stesso vale per i cibi scaldati o cucinati al microonde: non sono in alcun modo radioattivi poiché l'energia delle radiazioni del microonde è troppo bassa e non ionizzante.

Detto in altre parole, il forno a microonde fa vibrare gli atomi delle molecole ma senza indurre mutazioni del DNA. Morale? Non è nocivo e può essere utilizzato senza timori. Logicamente è fondamentale utilizzarlo correttamente, seguendo le istruzioni, pulendolo adeguatamente senza prodotti tossici che potrebbero contaminare i cibi e utilizzando solo recipienti adeguati all'uso nel microonde.

Non solo: è bene sapere che le temperature raggiunte dal forno non sono in grado di eliminare del tutto i batteri presenti in quegli alimenti che sono già in frigo da qualche giorno. Perciò, in caso di alimenti "non freschi" meglio scegliere metodi di cottura tradizionali, in grado di raggiungere temperature più alte.

I vantaggi del forno a microonde

Sicuramente il forno a microonde di vantaggi ne ha tanti:

è semplice da utilizzare

ha un prezzo accessibile alla portata di tutti

permette di scongelare alimenti surgelati in pochi minuti

mantiene il valore nutrizionale dei cibi freschi

permette di cucinare al vapore e di seguire metodi di cottura sani

