Coronavirus, cambiano le regole per la raccolta dei rifiuti domestici

Il Coronavirus cambia le regole della raccolta differenziata. A comunicarlo in una nota ufficiale è Ama, invitando tutti i cittadini a seguire con grande attenzione le indicazioni fornite dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità) in merito alla gestione quotidiana dei rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni. Si tratta di misure straordinarie ma indispensabili da mettere in pratica in questo periodo di emergenza.

Raccolta rifiuti se sei positivo al COVID-19 o in quarantena

Come l'Azienda Capitolina dei Servizi di Igiene Urbana sottolinea - anche sul sito ufficiale www.amaroma.it - i soggetti risultati positivi al virus o che si trovano in quarantena obbligatoria non devono differenziare le varie frazioni di rifiuto, ma conferire tutti i materiali utilizzando due o tre sacchetti posti uno dentro l’altro all’interno del contenitore riservato all’indifferenziato.

Nello specifico plastica, carta, vetro, metalli, umido e indifferenziato vanno gettati tutti nello stesso contenitore assieme a fazzoletti e rotoli di carta, mascherine, guanti e teli monouso. Una volta riempiti i sacchetti vanno ben chiusi con lacci o nastro adesivo utilizzando dei guanti che poi vanno immediatamente gettati nei nuovi sacchetti predisposti per la raccolta.

Effettuata questa operazione è indispensabile lavare accuratamente le mani. I sacchi con all’interno tutti i materiali indifferenziati vanno smaltiti tutti i giorni e, nel tempo in cui sono custoditi in casa, non devono essere in alcun modo accessibili agli animali domestici.

Raccolta rifiuti se sei negativo al COVID-19 e non sei in quarantena

Tutto il resto della popolazione (soggetti non positivi al virus e non in quarantena) deve continuare a fare la raccolta differenziata separando tutti i materiali come prima e secondo le modalità consuete. Mascherine, guanti monouso e fazzoletti di carta usati devono essere gettati nei rifiuti indifferenziati che vanno sempre conferiti in due o tre sacchetti quanto più possibile resistenti posti l’uno dentro l’altro all’interno del contenitore abitualmente utilizzato. Prima di essere smaltito il sacchetto esterno va ben chiuso e dopo è necessario lavarsi le mani.

“Chiediamo a tutti i romani la massima collaborazione. Anche i cittadini della Capitale, infatti, devono attenersi scrupolosamente a queste semplici e importanti regole indicate per tutto il territorio nazionale dall’ ISS – sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis - Mai come In questo momento siamo tutti chiamati a fare la nostra parte e ad assumere comportamenti responsabili a tutela della salute di tutti”.