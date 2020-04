Candeggina, mischiarla con altri detersivi può essere pericoloso: le indicazioni dell'ISS

Lasciare le scarpe fuori dalla porta di casa, stendere in balcone gli indumenti o metterli direttamente in lavatrice, far arieggiare le stanze permettendo ai raggi solari di entrare. Queste abitudini - oltre a quelle di indossare guanti e mascherine - sono ormai entrate nella nostra routine quotidiana, così come l'attenta, quasi spasmodica pulizia della casa.

Coronavirus, come pulire casa

Tutti, ormai, hanno nell'armadio dei detersivi candeggina o altre soluzioni disinfettanti, da utilizzare per sanificare pavimenti e altre superfici della casa. Ma attenzione a non esagerare e a non mischiare. A dirlo chiaramente è l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) che, sul sito ufficiale indica come utilizzare - senza rischi la candeggina.

L'uso corretto della candeggina

Per prevenire il contagio da nuovo coronavirus le superfici di casa possono essere pulite con comune una soluzione di ipoclorito di sodio (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), dice l'ISS. La candeggina andrà diluita con acqua in base alla percentuale di cloro dichiarata nell’etichetta. Se la percentuale di cloro contenuta nel prodotto è del 5% un litro di candeggina va diluito in 9 litri di acqua, se la percentuale di cloro è del 10% con 19 litri di acqua. Queste concentrazioni (pari allo 0,5% di cloro attivo) sono sufficienti ad uccidere il virus.

Ma, attenzione, l'ISS sottolinea di non mischiare mai la candeggina con altri detersivi perché l'unione di diversi prodotti potrebbe generare sostante tossiche per contatto e per inalazione.

Candeggina solo con acqua, dunque, per pulire a fondo la casa. Inoltre, consiglia l'ISS, far arieggiare le stanze sia durante che dopo l’uso le pulizia, eseguire le pulizie con guanti ed evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.