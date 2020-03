Coronavirus, i consigli per disinfettare la casa

La casa è il nostro nido, in questi giorni più che mai. Il decreto #iorestoacasa ci ha imposto di evitare tutti gli spostamenti se non quelli necessari, per lavoro, salute, spesa alimentare. Per questo è bene disinfettare accuratamente la casa, igienizzarla con prodotti ad hoc, evitare umidità negli ambienti, lavare spesso i pavimenti.

Oggi vi suggeriamo come igienizzare correttamente gli ambienti della casa per creare un ambiente protetto.

Come igienizzare la casa

Ricordatevi, innanzitutto di avere alcune accortezze al rientro a casa: come togliere subito le scarpe, liberarsi dagli indumenti e metterli ad areare o, meglio ancora, a lavare. Lavarsi le mani. Ripetute questa routine vi diamo alcune indicazioni per pulire e disinfettare la casa.

Sulle superfici, quali tavoli di cucina e salone, scrivanie, comodini e comò, scarpiera, armadi, si può utilizzare uno spray disinfettante, un detersivo ad hoc per quel tipo di materiale che abbia azione pulente e igienizzante. Potrete spruzzarlo direttamente sulla superficie da pulire o su una spugnetta e passare quest'ultima su tutto il piano. Incrementate la pulizia di cucina e bagno, con prodotti disinfettanti per lavelli, piano cottura, servizi, vasca, mentre per i pavimenti potrete utilizzare anche la candeggina.

In questo periodo si consiglia di lavare più spesso i pavimenti in tutta la casa.

Per avere una casa igienizzata si consiglia anche di lavare le tende e le fodere dei cuscini. Inoltre ricordate di far arieggiare quotidianamente tutte le stanze e di cambiare spesso lenzuola e coperte. Sanificare casa con prodotti specifici e con le dovute accortezze aiuterà a mantenere l'ambiente domestico sicuro, protetto, senza rischio contagio.