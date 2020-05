Coronavirus e condizionatori, le regole per un uso corretto e senza rischi per la salute

Condizionatori come veicolo di nuovi contagi. Il dibattito continua e, dopo le parole di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) alla trasmissione Agorà, è la Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) a fare chiarezza.

Usare i condizionatori è pericoloso: sì o no?

Il caldo alle porte preoccupa i romani, perché resistere all'afa capitolina senza aria condizionata è impossibile. E, allora, la domanda diffusa è: "Si potranno accendere i condizionatori in casa, in ufficio o in altri ambienti?".

“Negli ambienti confinati aperti al pubblico, seguire le norme di distanziamento e usare tutti la mascherina è doveroso, ma al contempo non possiamo trascorrere i prossimi mesi estivi soffrendo il caldo nelle nostre case o sul posto di lavoro - ha specificato a questo proposito Alessandro Miani, presidente Sima, come riporta Adnkronos - è quindi necessario seguire poche semplici regole che ci consentano di usare i nostri impianti in sicurezza".

Dello stesso parere anche l’ingegnere Alessandro Volpi, esperto Sima di gestione e manutenzione impianti di trattamento aria: “In questo particolare momento di criticità dovuta alla pandemia da Covid-19, ritengo opportuno suggerire a utenti, gestori e manutentori di impianti di climatizzazione, più o meno complessi, di effettuare tutti gli interventi preventivi utili a ridurre il rischio correlato ad una non adeguata sanificazione e pulizia degli impianti prima del loro uso”.

Le regole per l'uso corretto dell'aria condizionata

La Società Italiana di Medicina Ambientale detta, dunque, alcune regole per utilizzare i sistemi di climatizzazione negli ambienti interni senza rischi.

Per prima cosa si consiglia, prima di tornare ad utilizzare i condizionatori, di lavare con acqua e sapone liquido i filtri degli split, e di igienizzare le parti esposte degli stessi con igienizzanti. Lasciare asciugare i filtri all'aria per poi risistemarli all'interno degli impianti.

Per i motori esterni, la Sima fa un discorso a parte. Questi, che spesso sono posizionati su balconi, terrazzi, a terra o sui tetti, andrebbero sanificati periodicamente ma da ditte esterne, da tecnici specializzati in grado di eseguire la sanificazione attraverso una tecnologia a shock termico per iniezione e contemporanea aspirazione di vapore ad alta temperatura e pressione. Lo stesso tipo di intervento - dice Adnkronos - è consigliato dalla Sima per split e radiatori mal manutentati, che presentano evidenti segni di degrado, sporcizia, presenza di polveri e muffe accumulate e/o incrostazioni.

Condizionamento, controllo umidità e temperatura dei grandi ambienti

Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento multizona, destinati al controllo ambientale di umidità e temperatura dei locali serviti, come ad esempio uffici, palestre, poliambulatori, etc., la Sima raccomanda una maggiore accortezza per pulizia, sanificazione, bonifica delle sezioni principali di scambio, quali batterie calde e fredde, umidificazione ad acqua e batterie di post-riscaldamento, canalizzazioni di distribuzione aria e dello stato dei filtri ai vari livelli.

Infine Sima consiglia l'apertura di finestre per alcuni minuti più volte al giorno o altrimenti l'installazione di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), capaci di filtrare l’aria esterna in entrata.

L'uso corretto degli split

La Società italiana di Medicina Ambientale si è anche soffermata sull'utilizzo corretto degli split: no dall'alto verso il basso o direttamente rivolti verso le persone, meglio direzionare le griglie esterne verso l'alto.Importante, infine, mantenere tassi di umidità relativa in estate tra il 50% e il 70% e in inverno tra il 40% e il 60%.