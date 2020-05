Coronavirus, come usare ascensore e scale in sicurezza

Prendere l'ascensore, salire e scendere per le scale sono abitudini quotidiane, che si svolgono nel proprio palazzo, nel proprio ufficio, nei centri commerciali, per prendere o uscire dalla metropolitana. Un abitudine svolta, fino a qualche tempo fa, con grande superficialità, con una leggerezza che ai tempi del Covid-19 non è più ammessa.

In questo tempo di emergenza sanitaria, infatti, è bene avere alcune accortezze e rispettare alcune regole per evitare il contagio in questi luoghi. A puntualizzarlo è anche Anacam, Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori, che, attraverso un poster sintetizza le regole per prendere ascensore e scale (scale mobili comprese) senza rischi.

Come prendere l'ascensore

Prendere l'ascensore senza rischio di contagi, vuol dire, prima di tutto, salire o scendere sempre da soli, a meno che l'ascensore non sia così grande da permettere di stare a un metro di distanza dal compagno di viaggio. E' inoltre raccomandato di indossare sempre guanti e mascherina in ascensore. I pulsanti, così come la maniglia (per gli ascensori più datati) potrebbero essere veicolo di contagio.

Affinché l'ascensore non sia un rischio per la salute delle persone, andrebbe sanificato ogni qualvolta vi entra una persona, cosa impossibile, per questo l'Anacam consiglia di non abbassare la guardia e - oltre all'utilizzo di mascherina e guanti, come già detto - ricorda altre misure fondamentali, come ad esempio non toccarsi viso, occhi e lavare accuratamente le mani, per 20 secondi, una volta rientrati in casa.

Usare le scale

Sarebbe meglio preferire l'utilizzo delle scale rispetto all'ascensore. Anche in questo caso, però, sarà fondamentale avere alcune accortezze: indossare sempre guanti e mascherine e, qualora sulla scala ci siano altre persone, rispettare la distanza di sicurezza.

Le scale mobili

Potrebbe succedere anche di utilizzare delle scale mobili in questo tempo di emergenza sanitaria, ad esempio per prendere la metropolitana. In questo caso Anacam consiglia di rispettare la distanza dagli altri passeggeri, di indossare guanti monouso per sorreggersi al passamano.

Di seguito il poster con i consigli di Anacam su come utilizzare ascensore e scale in sicurezza: