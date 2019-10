Cimici asiatiche, è di nuovo invasione: come allontanarle dalle nostre case

Sono insetti piccoli e maleodoranti. E con l'autunno, complici le temperature che si abbassano, tornano a riempire le case in cerca di un clima caldo e asciutto. Spuntano tra le pieghe delle tende, sui terrazzi, negli angoli delle stanze: come ogni anno, con l’inizio dell’autunno, le cimici tornano a funestare le città. Contrariamente alle "classiche" cimici verdi, quelle che si avvistano in autunno sono le “Halyomorpha hays”, le cosiddette cimici marmorate asiatiche, una particolare tipologia di parassita originario della Cina che in Italia non ha antagonisti e può moltiplicarsi liberamente, diventando una vera e propria piaga per le coltivazioni.

Invasione di cimici asiatiche: cosa fare

Non rappresentano un vero e proprio rischio, ma causano comunque parecchio fastidio, soprattutto per il rumore e per il cattivo odore che emanano quando vengono schiacciate. A favorirne la proliferazione, come spesso accade, è il meteo: temperature calde e umidità consentono la sopravvivenza di molte larve, e in autunno, quando le temperature iniziano a scendere, gli esemplari adulti tendono a rifugiarsi in luoghi più caldi e asciutti, e cioè gli edifici. Le cimici, come detto, sono insetti rumorosi e - quando vengono uccise - molto maleodoranti. In più, i loro escrementi, piccoli puntini marroni, possono macchiare i tessuti.

Come allontanare le cimici da casa: i rimedi

Come allontanarle da casa? Gli esperti consigliano rimedi naturali e semplici come il piretro, insetticida biologico adatto anche per i piccoli orti, oppure acqua e sapone di Marsiglia da spruzzare nelle zone in cui solitamente passano le cimici, o direttamente sopra questi insetti. Il sapone distrugge la loro protezione esterna e le disidrata, uccidendole, così come anche la farina fossile che si può spargere nelle zone di accesso. Per quanto riguarda le piante, si consiglia di pulire manualmente le foglie dalle uova (le cimici ne depongono fino a 400 alla volta). Altrimenti, ottimi repellenti naturali sono considerati aglio, menta ed erba gatta.

Per quanto riguarda le piante, invece, si consiglia di pulire le foglie manualmente dalle uova, usare olio di neem o un insetticida naturale come il piretro. Anche ospitare un box per gli uccelli, predatori di insetti, può essere utile. E' invece diverso il discorso per le zone rurali, dove le cimici possono mettere a rischio i raccolti. A oggi numerose aree vengono attentamente monitorate per capire la dimensione del fenomeno, e il metodo più utilizzato è solitamente fisico, con reti apposite. Non è infatti possibile importare insetti antagonisti - in grado cioè di distruggere uova e larve - per ragioni sanitarie.