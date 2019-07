Imprenditrice cinese spende undici milioni di euro per una villa a due passi da Villa Borghese

Vendita record nella Capitale dove nei giorni scorsi si è conclusa la compravendita di una rara e prestigiosa villa del XX° secolo pagata oltre 11 milioni di euro da una facoltosa imprenditrice cinese. Trattativa record soprattutto per i tempi: tre le settimane occorse al Market Center Engel & Völkers di Roma per chiudere l'affare, contro una media di sei mesi per immobili di questo tipo.

"Il valore di questa proprietà è la sua posizione: la maggior parte delle ville di questo calibro si trova in zone residenziali piuttosto che nel centro della città", ha affermato Izabela Godynska, l’agente immobiliare che ha gestito la vendita. "Siamo molto soddisfatti della vendita di questo immobile e della rapidità con cui si è conclusa la transazione, ulteriore dimostrazione della forza della rete globale di Engel & Völkers e l’importanza di lavorare in profonda sinergia con venditore e compratore” – ha concluso Godynska.

L'elegante villa indipendente risalente agli inizi del XX secolo si trova a pochi passi dal famoso parco di Villa Borghese ed apparteneva ad un imprenditore proveniente da una delle importanti famiglie aristocratiche romane. I suoi 1.300 metri quadri sono disposti su quattro piani. La villa vanta due terrazze, un giardino con una piscina di 500 m2 e un garage di 300 m2. All'interno della villa, soffitti alti e una serie di punti salienti architettonici catturano l'attenzione. Un famoso studio di architettura ha recentemente elaborato dei piani per una riprogettazione di lusso tra cui un nuovo edificio e una spaziosa area termale.