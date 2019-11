Invimit, a Roma in vendita altri 94 immobili: la lista completa

Sono 94 le unità immobiliari che Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha messo in vendita a Roma. Il valore di partenza è di 38 milioni e duecento mila euro.

Dopo una prima selezione di immobili messi in vendita a luglio, che ha suscitato molto interesse sul mercato, Invimit ha dato il via alla seconda fase di vendita. Il sito web della società infatti ha registrato da luglio 2019, data di partenza delle attività di vendita con le nuove modalità, oltre 150.000 accessi a fronte dei circa 10.000 circa dello stesso periodo dell'anno precedente.

"Le vendite Invimit", spiega la società, "si caratterizzano per la loro vicinanza alle famiglie e agli investitori, grazie anche al supporto di personale qualificato che mediante un call center esterno rilascia tutte le informazioni e fissa gli appuntamenti per le visite". Dal sito è possibile scaricare tutta la documentazione per le unità immobiliari frazionate ed è stata attivata una casella di posta elettronica vendite@invimit.it a cui è possibile richiedere direttamente alla SGR la documentazione relativa agli immobili.

Tutte le informazioni sul sito https://www.invimit.it/vetrina/

Di seguito l'elenco degli immobili in vendita

INDIRIZZO USO PIANO MQ PREZZO MINIMO Via Montebianco 112 appartamento 1 60 206000 Via Montebianco 112 appartamento 4 105 365000 Via Montebianco 112 appartamento PT 58 177000 Via Montebianco 112 appartamento 1 78 253000 Via Montebianco 112 appartamento 3 112 388000 Via Montebianco 112 appartamento 4 76 282000 Via Montebianco 112 Magazzino -1 25 35000 Via Montebianco 112 Magazzino -1 31 46000 Via Montebianco 112 Magazzino -1 36 62000 Via Montebianco 112 Magazzino -1 35 51000 Via Montebianco 112 Magazzino -1 30 45000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 1 115 448000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 1 109 458000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento PT 104 361000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 3 113 486000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 6 41 231000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento -1 78 348000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 2 135 563000 Via Trasfigurazione 14 appartamento 1 89 325000 Via Trasfigurazione 14 appartamento 4 104 415000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento T 104 358000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 2 92 329000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 4 88 378000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 5 108 427000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 5 93 413000 Via Di Santa Croce In Gerusalemme 104 appartamento T 142 625000 Via Di Santa Croce In Gerusalemme 102 appartamento S1 142 450000 Via Asmara 32 appartamento 1 203 725000 Via Asmara 32 appartamento 1 174 645000 Via Tarvisio 2 appartamento S1 117 537000 Via Tarvisio 2 appartamento 1 82 424000 Piazza Buenos Aires 5 appartamento 2 264 1480000 Piazzale Di Porta Pia 121 ufficio 3 324 1370000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 2 101 325000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 3 94 335000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 4 121 345000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 4 114 370000 Via Della Batteria Nomentana 84 autorimessa -1 674 1100000 Via Della Batteria Nomentana 86-104 negozio T 271 880000 Via Ravenna 34 appartamento 3 173 1045000 Via Capitan Ottobono 13 appartamento T 51 146000 Via Capitan Ottobono 13 appartamento 3 62 179000 Via Capitan Ottobono 13 appartamento 4 62 200000 Via Capitan Ottobono 13 negozio T 68 213000 Via Oderisi Da Gubbio 49-53 appartamento S1 77 156000 Via Dei Sommozzatori 14 negozio T 40 139000 Via Dei Sommozzatori 16 negozio T 50 142000 Via Dei Sommozzatori 20 negozio T 36 102000 Circonvallazione Appia 91 appartamento 1 120 370000 Circonvallazione Appia 91 appartamento 5 99 360000 Via Della Trasfigurazione 8-10 negozio T 68 215000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 1 109 392000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 3 109 433000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 3 111 438000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 4 110 436000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 4 111 439000 Via Bolzano 1 appartamento S1 144 595000 Via Raffaele Balestra-Piazza Madonna delle Salette, 12 – Via Pasquale Revoltella, 164 Autorimessa -1 176 158000 Via Anastasio II, 416 Appartamento 1 94,4 398000 Via Anastasio II, 416 Appartamento 6 59 265000 Via Anastasio II, 416 Appartamento 6 112 427000 Via Arrigo Boito,94 Negozio T 66,2 206000 Via Baldo degli Ubaldi,111 Appartamento 2 75,1 307000 Via Baldo degli Ubaldi,111 Appartamento 4 80,9 348000 Via Baldo degli Ubaldi,115 Appartamento 2 85,2 301000 Via Camilla,12 Magazzini T 4,3 5000 Via Francesco Saverio Solari,4 Negozio T 45 133000 Via Francesco Saverio Solari,4 Negozio T 186 550000 Via Guglielmo Calderini,11 Negozio S1/T 70,9 196000 Via Guglielmo Calderini,11 Negozio S1/T 68,4 269500 Via Guglielmo Calderini,25 Negozio T 46 254450 Via Guglielmo Calderini,25 Negozio S1/T 68 357000 Via Guglielmo Calderini,25 Negozio S1/T 58 325500 Via Guglielmo Calderini,25 Negozio S1 38 68310 Via Matilde di Canossa, 30-36 Negozio T 107 428000 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 11,1 13900 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 11,1 13900 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 10,7 13900 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 10,6 13900 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 10,7 13900 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 10,8 13900 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 11,6 13900 Via della Grande Muraglia,350 Posto auto T 11,6 13900 Via della Grande Muraglia,350 Negozio T/S1 35,3 202000 Viale Europa,97 Appartamento T 33,6 102000 Viale Europa,97 Magazzini S1 7,8 19000

