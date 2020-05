Primavera inoltrata ed estate alle porte: quali fiori piantare?

Con le giornate miti e soleggiate viene voglia di curare il giardino o il balcone. Tanti, in questo tempo di lunga permanenza a casa, hanno deciso di dedicarsi all'orto fai da te, coltivando piccoli ortaggi, frutta e piante aromatiche. A primavera inoltrata, con gli alberi in fiore e la natura che riprende vita, però, viene anche voglia di dare un tocco di colore agli spazi esterni della casa. Quali sono i fiori da piantare a maggio, con l'estate alle porte?

Cerchiamo di dare alcuni consigli su piante colorate, vivaci, belle da vedere ma anche desiderose di sole e resistenti al caldo torrido che sta per arrivare.

Fiori di stagione

Non solo frutta, anche i fiori hanno una stagionalità. Vi suggeriamo di seguito alcune specie adatte alla primavera e all'estate:

Gerani: una pianta a portata di tutti, anche di chi non ha il pollice verde. La primavera è la stagione migliore per piantarli, ma resisteranno anche all'estate se saprete prendervene cura, annaffiandoli quotidianamente. Meglio scegliere un vaso rettangolare e non troppo piccolo, poiché i gerani tendono ad allargarsi in fretta. Sistemare sulla base del vaso della ghiaia e poi la terra, per permettere il drenaggio dell'acqua.

Primule: la primavera è anche la stagione delle primule. Si tratta di piantine resistenti, disponibili in tantissimi colori e varietà. Fiori che amano le temperature miti, ma le zone ombreggiate (meglio non esporli al sole diretto) e che preferiscono gli ambienti umidi. Anche in questo caso attenzione al drenaggio del terreno.

Rose: per eccellenza il fiore del mese di maggio. Fiore protagonista di tutta la primavera che, se curato attentamente, resiste anche in estate e nelle stagioni fredde. Le rose hanno bisogno di un terreno argilloso, drenato. Sono sicuramente fiori più delicati dei precedenti, ma una volta sbocciati, tra bellezza e profumo regaleranno emozioni.

Anemoni: maggio è il mese perfetto per piantare il bulbo degli anemoni. Si tratta di fiori molto semplici da coltivare, profumati, variopinti, disponibili nei colori blu, rosso, viola, bianco e altri.

Fresie: fiori profumatissimi da coltivare quando le temperature sono miti. Si trovano soprattutto gialle.

Margherite: fiore simbolo della primavera. Un fiore dolce, amato anche dai bambini e simbolo del "m'ama non m'ama", che sboccia soprattutto nel mese di maggio. Crescono sui prati, ma possono essere piantate anche nei vasi. Richiedono molta acqua.

Calendula: un fiore tra i più resistenti alle alte temperature. Noti per il loro colore arancio acceso e per il loro profumo agrumato. Perfetti da coltivare a inizio estate per avere un balcone vivace anche con le torride temperature.

Ranuncoli: si tratta di fiori molto semplici da coltivare, sbocciano in tantissimi colori, ma da ogni fusto sboccia soltanto un fiore, dunque ne serviranno abbastanza per riempire un vaso.