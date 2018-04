Bonus condizionatori 2018, cos'è e come funziona

In Italia c’è un bonus praticamente per tutto e dunque con l’arrivo della stagione calda si può approfittare del bonus condizionatori. Il bonus condizionatori 2018 è una detrazione Irpef che varia a seconda della tipologia di intervento di ottimizzazione dell’efficienza dei consumi energetici che si opera all’interno di un immobile. Il bonus vale anche per gli apparecchi in pompa di calore per il riscaldamento e per tutti gli altri impianti ad altissima efficienza energetica.

La detrazione fiscale permette di accorpare la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi del 2018 (da presentare nel 2019), sottraendola così alle spese relative all’anno in corso. Il modello Unico e il modello 730 precompilato andranno corredati della documentazione che attesti l’acquisto e il contesto in cui esso è avvenuto (sostituzione dei vecchi impianti o ristrutturazione edile, ad esempio).

Il bonus viene riconosciuto per pagamenti tracciabili, cioè documentabili, quindi tipicamente dietro fattura. Nel caso di pagamento con bonifico postale o bancario, questo deve riportare la causale comprensiva di codice fiscale di chi effettua l’acquisto (e poi richiede la detrazione Irpef) e la partita Iva e l’intestazione del rivenditore dal quale si è acquistato il prodotto. Nel caso in cui si fosse richiesto un credito al consumo con carta di credito o bancomat è necessario presentare tutta la documentazione del prestito richiesto.

La detrazione va dal 50% al 65% a seconda della tipologia di intervento di efficienza energetica. Nel dettaglio:

se si acquista un condizionatore per ristrutturazione edile la detrazione fiscale è pari al 50% della spesa sostenuta, sia che l’acquisto del condizionatore riguardi la propria casa, sia che riguardi la propria attività, l’importante;

se la ristrutturazione edile prevede dei condizionatori a pompa di calore la detrazione del 50% ha un massimale di 96.000 euro;

se l’acquisto del condizionatore riguarda la sostituzione di vecchi apparecchi la detrazione sale fino al 65% della spesa e si può detrarre un massimo di 46.154 euro per i condizionatori a risparmio energetico.

C’è anche l’Iva agevolata, al 10% anziché al 22%, purché si acquistino condizionatori a risparmio energetico o si sostituiscano vecchi apparecchi con altri a pompa di calore. Da aggiungere al bonus condizionatori 2018 c’è anche la detrazione ecobonus 2018 che permette di detrarre non più al 65 ma al 50% le spese sostenute per gli infissi, schermature solari e caldaie a condensazione o biomassa di classe A.

Col bonus condizionatori 2018 si può risparmiare anche sulla bolletta: si paga infatti non più in base al consumo effettuato ma in base al costo per kwh, stabilito dal contratto di fornitura dell’energia elettrica. La bolletta non dipenderà più dalla quantità di energia consumata, quindi.

