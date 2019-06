Tende da sole per terrazzo e giardino: i negozi a Roma

Con l'arrivo della bella stagione è naturale il desiderio di voler passare più tempo possibile all'aria aperta. Sul balcone o sul terrazzo per chi vive in una palazzina, in giardino per chi possiede un villino o un appartamento a piano terra. Ma, per creare un ambiente ombreggiato, fresco, dove trascorrere del tempo piacevole, è necessario installare delle tende da sole.

Abbassare le tende, oltre a creare ombra e fresco all'esterno, permette di mantenere freschi anche gli ambienti interni, riducendo l'uso dei condizionatori e facendo risparmiare sulla bolletta. Ma andiamo ad esplorare il variegato e sempre più tecnologico mondo delle tende da sole.

Tende da sole, come sceglierle

Il mercato offre una vasta gamma di tessuti e di strutture. Chi abita in condominio deve, solitamente, rispettare il colore e la fantasia del tessuto già scelto da altri inquilini, chi gode di un appartamento o di un villino indipendente, invece, può sbizzarrirsi come vuole. Ma ecco quali sono i migliori modelli di tende solari sul mercato:

Tenda a bracci

Si tratta di una tenda indicata per balconi e terrazzi, realizzata con due bracci estensibili attaccati ad una barra superiore, su questa barra è fissato il tubolare con la tenda arrotolata. Così, una volta aperta, la tende assicura fresco e ombra e, quando aperta, scompare nella struttura tubolare.

Tenda a caduta (verticale)

La tenda a caduta è quella spesso scelta in appartamenti in cui il balcone dispone già di una copertura superiore (perché c'è il tetto o il balcone del vicino). Non è altro che un telo, arrotolato ad un rullo, che scende dritto assicurando ombra e privacy. In alcuni casi, questo modello di tenda ha anche dei bracci che permettono di regolare l’inclinazione.

Tenda a cappotta

Una tenda più sbarazzina, scelta spesso per coprire dal sole le vetrine di un negozio o di un ristorante, è la cosiddetta tenda a capotta o a cappottina. Ricorda lo stile di altri tempi, appare elegante, classica e bella proprio per questo. A caratterizzarla è la sua struttura a ventaglio, spesso con apertura e chiusura manuali attraverso manovella.

Tenda per attico

Chi ha un attico, invece, dovrà necessariamente optare per una tenda di grandi dimensioni, in grado di coprire dai raggi solari non solo frontalmente, ma anche nella parte superiore. E' realizzata con un telo che scorre lungo dei binari laterali che ne permettono la distensione prima orizzontalmente e poi verticalmente.

In alternativa, in caso di grandi terrazzi, attici o giardini, si può anche optare per i gazebo.

Tende solari, dove acquistarle a Roma

Ecco di seguito i link di alcuni negozi a Roma dove acquistare tende da sole di tutte le tipologie e da tutti i prezzi:

Tendarredo, via T.Mosca 5C

Mancinelli Tende Roma, Largo Galeazzi Alessi 6/A

LineArredo, via Claudia 37, Bracciano

Tende da sole Roma

Favorini Tende, via di Torre del Fiscale 1/A

Effetenda, via Roberto Malatesta 132

E' inoltre possibile acquistare tende solari per appartementi e ville in tutti i punti vendita Leroy Merlin della Capitale.