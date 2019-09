Maisons du Monde fa tris nella Capitale: nuovo punto vendita a Roma Nord

Apre un nuovo Maisons du Monde a Roma. Il nuovo punto vendita di Maisons du Monde nella Capitale, il 48esimo italiano, aprirà i battenti giovedì 12 settembre nel centro commerciale Salario Center, in via Salaria.

Maisons du Monde al Salario Center

In questo nuovo spazio di 1.200 mq i clienti potranno scoprire tutti gli universi legati all’arredo e all’organizzazione della casa: decorazioni, lampade, arte della tavola, mobili, ma anche un corner con la linea junior presentata in ambientazioni curate e raffinate.

Per un regalo, un’idea ben precisa per la propria casa, un colpo di fulmine d’arredo o anche solo per ordinare un prodotto, Maisons du Monde saprà rispondere a tutti i desideri di arredo dei propri clienti.

Da Maisons du Monde l'angolo della consulenza d'arredo

Sarà possibile inoltre creare un progetto con i consulenti di vendita, che accoglieranno i clienti nel nuovo angolo Consulenza d’Arredo: uno spazio appositamente organizzato per presentare tutti gli stili del marchio, le forme, i colori e i materiali dei divani, i campioni del legno, con molteplici colori e sfumature. Una squadra di 17 persone sarà pronta ad accogliere tutti i visitatori.

Decifrare le nuove tendenze, intercettare le novità, mescolare gli stili: è ciò che anima Maisons du Monde sin dalla sua fondazione e che consente di creare e sviluppare collezioni uniche, che si rinnovano giorno dopo giorno. Nessun vincolo: i mobili e i complementi d’arredo non sono legati a un solo stile, bensì a tutti gli stili, per riflettere la personalità, le emozioni e i gusti dei clienti.

Nuovo Maisons du Monde a Roma

“Siamo molto lieti di aprire il nostro 48esimo punto vendita in Italia e il terzo per i nostri clienti romani. Gli appassionati d’arredo potranno scoprire le nostre collezioni ricche di ispirazione, un’ampia gamma di complementi d’arredo e i nostri mobili dal design unico per dare uno stile originale alla propria casa” - il commento di Raffaella Lambri, direttrice della rete dei negozi italiani di Maisons du Monde.

Ancora una volta l’ispirazione sarà di casa nel punto vendita Maisons du Monde di Roma Salaria, dove i clienti potranno scoprire tutte le nuove tendenze d’arredo Autunno-Inverno 2019.