Casa e tendenze arredamento: colori, materiali e stili protagonisti del 2020

Anno nuovo, propositi nuovi. Il 2020 è entrato nel vivo e in tanti nasce il desiderio di rinnovare la casa. Per chi non ha le idee molto chiare su colori, materiali e stili d'arredamento da seguire, conoscere le tendenze del momento potrebbe essere d'aiuto. Andiamo alla scoperta dei trend casa 2020 da cui prendere spunto per rinnovare l'appartamento.

Come arredare casa nel 2020: i colori

Iniziamo dai colori protagonisti del 2020. Ad andare per la maggiore nell'anno appena entrato, sono i colori neutri. Tinte per lo più chiare, tonalità del rosa, del bianco, magari con qualche tocco di nero. Colori da sfruttare nella tinta, nei pavimenti e anche nei componenti di arredamento, per ottenere una casa luminosa, naturale, con bei contrasti chiaro-scuro.

I materiali con cui arredare la casa

I materiali protagonisti del 2020 per la casa, invece, sono ferro, oro e bronzo da scegliere per lampade, lampadari, sedie, tavoli, tavolinetti e altri componenti d'arredamento. Sì anche al velluto per divani, poltrone e cuscini, preferibilmente nelle tinte intense del blu, del verde, del giallo e del rosa.

La carta da parati e le decorazioni

La carta da parati si conferma come elemento caratterizzante lo stile di una casa. Giocare con fantasie, anche abbastanza decise non guasta, alternandole a pareti a tinta unita. Vanno di moda i motivi geometrici, astratti e naturali (fiori, foglie, ambienti tropicali). Sì anche al mix and match di legno, metallo e vetro.

Le piante

Infine non dimenticate di impreziosire la casa con piante, giardini verticali, angoli verdi in ogni stanza. Grasse, sempreverdi o con fiori, daranno un tocco di colore alle stanze sui toni neutri.