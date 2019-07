Arredare l'ufficio in casa: tante idee

Un tempo, a casa restavano soltanto le casalighe, oggi, invece, sono in crescita i lavoratori che hanno la sede di lavoro dove è anche il loro domicilio. Con il diffondersi del cosiddetto smart working, con l'aumentare dei freelance, sempre in più case nasce l'angolo ufficio. Ma come arredarlo al meglio? Lo spazio a disposizione sicuramente conta, ma ci vuole anche gusto e le idee azzeccate.

Ogi vi suggeriamo alcune dritte per arredare il vostro spazio di lavoro a casa:

La scrivania

Partiamo dal complemento d'arredo più importante per chi deve creare un ufficio nel proprio appartamento: la scrivania. In base allo spazio a disposizione, c'è chi opterà per un grande e profondo tavolo, chi per un piccolo scrittoio da porre in un angolo del salone o della camera da letto. Ricordate che, soprattutto se il vostro lavoro si svolge al computer, avrete bisogno di un piano d'appoggio piuttosto spazioso e comodo. Ricordatevi anche di sistemare la scrivania o lo scrittoio in un luogo dove arrivi la luce, naturale di giorno, artificiale di sera (attraverso l'aggiunta di lampade o lampadari).

Se non lo avete, è fondamentale acquistare un punto luce perfetto per il proprio angolo ufficio. Pensate ad una lampada da tavolo, di quelle direzionabili, avrete sempre la giusta illuminazione, anche se vi troverete a dover lavorare dopo che il sole tramonta (cosa che capita spesso ai lavoratori freelance).

La sedia

Non sottovalutate la sedia. Soprattutto se lavorate da seduti per molte ore, è fondamentale trovare una sedia da lavoro che sostenga la schiena anche per tanto tempo. Non lesinate in questo. Con una sedia/poltrona da ufficio, di quelle imbottite, regolabili in altezza, con schienale alto e che sostiene la colonna vertebrale, lavorare sarà molto più piacevole.

Cassettiera e porta oggetti

Passiamo ora alla fase dell'organizzazione dell'ufficio, attraverso cassetti, sportelli, porta oggetti componibili. Per prima cosa, non potrete fare a meno di una cassettiera dove riporre le vostre carte, magari da sistemare al di sotto della scrivania (bastano 2 cassetti). Non dimenticarte anche un organizer da porre sulla scrivania, di quelli con scomparti più o meno capienti per tenere ordinati documenti, matite, penne ed altri accessori indispensabili per il proprio lavoro. Tenendo in ordine il tavolo da lavoro, riuscirete a trovare più facilmente la concentrazione e amerete sempre più il vostro ufficio in casa.

Visto che parliamo di accessori, ponete particolare attenzione alle tende. Coprenti ma non troppo oscuranti e di un colore che dia luce alla stanza in cui lavorate. Per i resto divertitevi a colorare il vostro angolo-ufficio con taccuini, penne colorate, attaccapanni simpatici. Aggiungete piante vere o finte, un tappeto, un poggiapiedi e, per assumere una posizione corretta da seduti, un rialzo da lettura per il computer.

Se volete potete anche personalizzare il vostro ufficio in casa con una carta da parati particolare, con un quadro o appendendo tutti i riconoscimenti ottenuti nel corso della vostra carriera (anche universitaria).

Dove arredare un ufficio in casa a Roma

La parola d'ordine è salva-spazio. Se si vuole allestire un ufficio nel proprio appartamento, è probabile che non si abbia molto spazio a disposizione: non tutti hanno la fortuna di avere un'intera stanza da adibire a ufficio. Anche a Roma, dunque, fate riferimento a quei negozi di arredamento che abbiano soluzionia adatte a piccoli spazi ma che, comunque, offrano tutto il necessario. Vi consigliamo di fare un salto da Ikea, dove troverete tantissime soluzioni senza spendere una fortuna, da Leroy Merlin dove l'angolo-ufficio lo potrete allestire e realizzare voi stessi, secondo i vostri gusti. Oppure, ecco, di seguito, gli indirizzi di alcuni negozi per arredare un ufficio in casa a Roma:

Office Planet, via dei Santi Pietro e Paolo 54/A

Studio Roma, via Savoca 35

Ufficio Stile Roma Prati, via Angelo Emo 100