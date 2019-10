Edilizia libera: tappa a Roma per il tour di Bt Group

Il Tour sull'Edilizia Libera targato BT Group ha fatto tappa lo scorso giovedì nella Capitale. L’evento, in partnership con il BT Partner ALLART e patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Roma, ha riscosso una grande successo in termini di partecipazione.

L’iniziativa, avviata a inizio 2019, ha registrato il sold-out in tutte le date organizzate, cosa che è accaduta anche per questa tappa. Rivolto a progettisti ed architetti, il tour ha l’obiettivo di trasferire nozioni fondamentali in merito alle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 222 del 2016. Secondo questo decreto è possibile realizzare senza autorizzazioni alcune opere edilizie senza titolo abilitativo: tende da sole e pergolati potranno quindi essere installati senza nessuna richiesta di concessione.

Durante l’incontro è emerso un utile scambio di opinioni, grazie anche alla presenza in sala del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale. Da questo proficuo confronto si è arrivati alla conclusione che anche nel distretto di Roma è possibile, grazie al decreto legislativo n. 222 del 2016, installare pergole e tende da sole in edilizia libera.

“Siamo contenti di aver ospitato una tappa del tour Edilizia Libera: è importante per noi essere un punto di riferimento sul territorio che si fa promotore di iniziative utili e formative. E’ fondamentale promuovere la conoscenza approfondita di questo tema ancora poco trattato e conosciuto”, dichiarano da Allart.

Sono di recente pubblicazione alcune novità legislative riguardanti il decreto che confermano i vantaggi connessi ai lavori di ristrutturazioni che questo comporta. La risposta all’interpello n. 287 dello scorso 19 luglio affronta un caso pratico e fornisce alcune utili indicazioni sulla prassi da seguire per aver diritto alle detrazioni fiscali. Per i lavori in edilizia libera, il contribuente beneficiario della detrazione fiscale che sulla base della normativa vigente non ha richiesto alcun titolo abilitativo, dovrà autodichiarare la data di inizio dei lavori e la circostanza che si tratta di interventi agevolabili e che non richiedono alcun autorizzazione preventiva.

Ancora più recente è la sentenza n. 1125/2019 del TAR Campania che ribadisce quanto già stabilito in altre sentenze in merito alle pergotende: pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie (delimita uno spazio aperto rendendolo fruibile e protetto dagli agenti atmosferici, implementandone così il godimento), non necessita di alcun titolo abilitativo in considerazione della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive (e dei componenti materiali) e della sua funzione.

Il Tour Edilizia Libera targato BT Group, azienda specializzata in soluzioni per outdoor, è un’iniziativa unica nel settore attraverso la quale ancora una volta l’azienda dimostra di essere in prima linea nella promozione di progetti che possano agevolare l’operato dei professionisti, l’adempimento alla legge da parte dei cittadini e le procedure più smart per creare soluzioni outdoor funzionali, all’insegna del comfort e in linea con le vigenti normative.