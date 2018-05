Volevo solo un burro di cacao

La distanza tra Torino e Parigi è più o meno la stessa che c'è tra Roma e Torino ma, quando vivi nell'ex capitale, Parigi sembra molto più vicina. Fu così che, nella mia parentesi di vita torinese, decisi per un fine settimana nella città dell'amore. Quando vai a Parigi, l'aria di vacanza inizia già quando sali sul TGV, ma forse questa è solo una mia sensazione, perché io, al contrario di molti, amo la Francia e i francesi.

Ero ospite di un ragazzo che viveva nel quartiere di Marais, una delizia di quartiere dove, un tempo, la nobiltà parigina costruì le residenze nobiliari. Oggi Marais, da secoli quartiere ebraico, è frequentato dalla comunità gay; locali, ristoranti, pasticcerie, negozietti, mantengono intatto il suo fascino poetico. Aprile è uno dei mesi migliori per visitare Parigi, e anche quella volta, il mese primaverile mantenne la promessa. Ricordo che il sole scaldava il cuore mentre un forte vento bruciava le labbra.

Così tra una pasticceria e una libreria, decisi di cercare un negozio per comprare un balsamo per le labbra, volgarmente detto burro di cacao, ma quando si è a Parigi si diventa più sofisticati. Con i piedi dolenti e le labbra spaccate, cercando di mantenere un 'aplomb' da sophisticated lady (cosa assai difficile quando cammini per ore con delle Superga logore e maleodoranti), arrivai a rue du Pont Neuf, trovai un negozio con una vetrina assai deliziosa, lipstick, oli, balsami e unguenti di ogni genere; finalmente le mie labbra avrebbero trovato sollievo. Il negozio era affollato, troppo affollato per essere una normale profumeria; dopo qualche attimo di smarrimento andai alla ricerca dello scaffale giusto per scegliere il mio balsamo.

È stato giusto un attimo, una frazione di secondo e mi ritrovai d'avanti ad uno scaffale pieno di vibratori di ogni colore e forma, ero entrata in un sexy shop! Gente di ogni tipo ed età, professionisti, studentesse, pensionati, guardavano, chiedevano spiegazioni, sceglievano il modello, il colore, le novità e compravano.

Ero stupita ed allo stesso tempo ammirata, sì, ancora una volta Parigi si dimostrò una vera città cosmopolita, aperta, accogliente e soprattutto libera; senza timori, tabù e vergogna le persone compravano gioia. Si avvicinò a me un commesso, ricordo che era bellissimo, chiedendomi se avessi bisogno di qualcosa, lo guardai, il fumetto sopra la mia testa diceva 'avevo solo bisogno di un burro di cacao', ma persi il controllo delle mie labbra bruciate, che in un sol fiato dissero "J'aimerais voir un vibrateur, merci". Che fai, ormai sei lì, non te lo compri uno?!