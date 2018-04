Siamo figli della Coca-Cola

Ogni epoca ha le sue leggende e... i suoi vizi. Appartengo alla classe '64 quindi negli anni '70 ero una bimba, ma sempre attenta alle parole che si diffondevano attorno a me, spesso senza capirne il significato. Ricordo un pomeriggio afoso, doveva essere agosto ed ero seduta sul letto, intenta a fare castelli di carta. Al piano di sotto abitavano due signore di una certa età (solo dopo ho scoperto che 22 anni non sono poi tanti), insomma la voce di una di loro coprì all'improvviso quella delle cicale "Laura, hai visto la mia bottiglia di coca-cola?", Laura rispose che l'aveva bevuta poiché l'improvvisa arsura si era impossessata di lei. Successe tutto all'improvviso, il dramma intendo! L'amica di Laura, proprietaria della coca-cola, sbraitò contro l'amica, dicendole che quella sera doveva incontrarsi con Mauro, ed era un incontro programmato da tempo, "È la mia prima volta con lui, capisci?! Come posso farlo senza la coca-cola?".

Capivo ben poco di ciò che stava accadendo; prima volta di cosa? Voleva bere per la prima volta una coca-cola con Mauro? Perché tutta quella tragedia? In fondo bastava comprarne un'altra!

Ho capito tutto anni dopo, ho capito cosa intendesse con "la mia prima volta" e ho anche capito perché la "signora" era così agitata per la mancanza della sua bevanda sì perché negli anni '70, girava voce che "dopo" il rapporto sessuale bisognava lavarsi con la coca-cola per non restare incinta.

Ora, a 54 anni, mentre passeggio per strada, mi guardo attorno con l'unica aspettativa di poter distinguere tra la folla, i figli della coca-cola.

Iselda Pierri