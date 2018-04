Dammi ancora tre minuti!

In un agosto tra i più caldi mai vissuti a Roma, la mia amica Cecilia decise di venirmi a trovare in negozio, suppongo più per l'aria condizionata che per la voglia di uscire. Lei, mia carissima amica, è sempre fonte di ispirazione per me, ispirazione e stima, per il suo modo indipendente di affrontare la vita. Così quel pomeriggio, tra un tè freddo e un ghiacciolo all'amarena, di quelli che ti fanno lingua e labbra rosso fuoco, Cecilia mi raccontò la sua ultima avventura: essere single ha i suoi vantaggi, cinema, teatro, aperitivo, farsi nuovi amici, anche virtuali; tutte cose che puoi fare senza programmazione, e la cosa più bella è che le fai, mi disse lei.

Fu in quella torrida estate romana, con la voglia di uscire che si era rintanata nel freezer, che Cecilia decise di cercare nuove amicizie virtuali. "Apparecchiò" la scrivania: birra ghiacciata, sigarette e posacenere, capelli tirati su con un orribile mollettone (non aveva intenzione di usare la videocamera), scalza e, senza troppa convinzione, accese il pc. Conobbe Rocco in una community, di quelle dove più che altro cazzeggi e passi il tempo. Rocco era molto carino dalle foto che vedeva, e spiritoso, forse troppo, avrebbe dovuto capire da questo suo essere sempre spiritoso che qualcosa non andava; ma il caldo rallenta anche i neuroni, che dormienti si godevano la penombra della camera. Lui viveva in Sicilia e, deciso un incontro romano, da lì a pochi giorni Cecilia si ritrovò all'aeroporto di Fiumicino a recuperare quel suo amico non più virtuale. Bel ragazzo anche di persona, pensò! Passarono l'intera giornata trascinandosi per una Roma quasi deserta, e mentre lui era affascinato dalle bellezze della capitale, Cecilia, annoiata e sudata, si guardava i piedi, infilati nelle infradito e anneriti dalla polvere capitolina. Dopo che un lungo aperitivo a Campo de' Fiori li stese definitivamente, o forse erano state le troppe battute di Rocco, optarono per rientrare a casa e farsi una doccia ristoratrice. Entrambi sapevano come si sarebbe conclusa la serata, e così fu, ma...

L'amplesso durò tre minuti, due dei quali passati da lui facendo battute e ridendo, da solo. Con Rocco completamente appagato, Cecilia guardava il soffitto pensando "dai che ora si ricomincia". E invece no, lui sprofondò in un sonno profondo mentre lei, rassegnata e sudata, strisciò in balcone a fumarsi una sigaretta nella notte afosa e pensò: può capitare, l'emozione, la stanchezza, ci sta dai…

La mattina dopo ripresero le consuete visite romane, un altro aperitivo, e le tante e troppe battute che non erano più così spiritose. Erano affamati, ma Cecilia optò per un pranzo leggero, con l'illusione che questo avrebbe aiutato Rocco per una migliore, e soprattutto duratura, performance. Andarono in Via della Mercede dove c'era uno dei migliori ristoranti giapponesi della capitale, e Cecilia fu abile ad evitare il sakè, non voleva proprio altre défaillance da parte di Rocco.

Dopo qualche ora finalmente casa, finalmente doccia. Evviva, pensò lei, adesso ci rifacciamo dalla disfatta di ieri sera! ...Tre minuti, Rocco sbrigò tutto in tre minuti, due dei quali, ovviamente, passati ridendo e scherzando; finito il suo turno, si alzò e si accese una sigaretta. Questa volta Cecilia non si sarebbe arresa! Lo chiamò dicendogli di tornare a letto, per giocare un altro po', ma Rocco era già sotto la doccia a riprendersi da quel tour de force durato ben TRE MINUTI! Cecilia era furiosa, lo raggiunse in bagno e, con una calma apparente, gli chiese: "Qualcosa non va? Non ti piace farlo con me?". Lui rispose "Certo che mi piace, perché dici questo? Mi piace tantissimo, non te ne sei accorta?". La rabbia di Cecilia si sciolse all'improvviso, lasciando posto al veleno accumulato in quei maledetti tre minuti, freddando Rocco con un: "Mamma non ti ha insegnato che puoi dare piacere a qualcuno anche dopo il Tuo di orgasmo?". Lui uscì dalla doccia, guardò Cecilia negli occhi e candidamente disse: "Non ci avevo mai pensato".

Due ore dopo erano all'aeroporto di Fiumicino; Rocco disorientato per tutta quella fretta, e Cecilia che, in modo sbrigativo lo fece scendere dalla sua auto dicendogli: "Questa sera devo andare al cinema, da sola. Tu intanto studia a fondo le parole 'condivisione ed egoismo', scegline una e fatti una vita".

Intanto io e Cecilia avevamo finito tè e ghiacciolo, ed eravamo passate ad un prosecco ghiacciato, quel giorno in negozio non sarebbe entrato nessuno, era metà agosto, c'era da immaginarselo. Presi da uno scaffale un toy, uno tra i più belli, feci un pacchetto regalo e lo diedi alla mia amica dicendole: "Cecilia, ecco qualcosa che non tradirà mai le tue aspettative e, soprattutto, ha una durata minima di tre ore".