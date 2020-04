PASTA FRESCA con impasto ricco di tuorli 

Soul fritto

L' arte della cucina è l'anima della cultura e delle tradizioni, di luoghi che sono in fondo al nostro cuore. Luoghi dove abbiamo vissuto per brevi o lunghi periodi, che ci hanno lasciato ricordi indelebili nella mente. La passione per questa arte è iniziata da piccolo, la mia fortuna è stata quella di nascere e vivere in una terra come la Campania, ricca di colori e profumi dove predominano prodotti, nella loro semplicità, deliziosi, che ispirano la fantasia di tutte le persone che amano avvicinarsi all'arte della cucina . Il mio primo maestro di cucina è stato mia mamma .