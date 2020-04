Crostata crema di limone e curcuma

Curcuma, oro per il nostro corpo, io la metto praticamente in tutte le mie ricette, perché adoro il colore che da alle pietanze e soprattutto per i benefici che apporta al nostro fisico.



INGREDIENTI

X una crostata da 28 cm

X 8 persone

Cottura 40 min

Forno statico a 170*

Difficoltà (media)



X LA FROLLA



300 gr di farina 00

200 gr di burro

2 uova intere

100 gr di zucchero

Aroma di limone



X LA CREMA



500 ml di latte intero

4 Tuorli

250 gr di zucchero

50 gr di farina

1/2 C di curcuma

Buccia di limone bio



In una ciotola lavorare il burro ammorbidito, la farina e lo zucchero “sabbiando” gli ingredienti, ovvero pizzicandoli in modo da ridurli in granelli di “sabbia”.



Unite quindi le uova e il lievito per dolci e l’aroma di limone.

Trasferire quindi il vostro impasto su una spianatoia e cominciate a lavorarlo fino a farlo diventare liscio ed omogeneo.

Lasciarlo quindi riposare in frigo per una mezz’ora avvolto nella pellicola.



Dedichiamoci quindi alla crema.

Una semplice crema pasticciera con l’aggiunta di curcuma.

In una ciotola lavorate la farina lo zucchero e i tuorli, fino a farla diventare cremosa, lasciare da parte.

In un pentolino riscaldare il latte NON FARLO BOLLIRE, al punto di fumo, togliere dal fuoco e versare, in due volte nella ciotola con zucchero farina e uova.

Rimettere quindi su fuoco moderato con l’aggiunta della buccia (rigorosamente senza parte bianca) di limone e del mezzo cucchiaio di curcuma mescolando fino a totale addensamento.



Lasciar riposare.

Preriscaldare il forno statico a 170*



Riprendete la vostra pasta e stendetela allo spessore desiderato

Imburrate e infarinate quindi una tortiera di 28 cm, adagiateci dentro con delicatezza la vostra frolla e con un coltello rimuovete la pasta in eccesso che userete per le strisce.

Aggiungete quindi la crema che si sarà raffredata e terminate con le strisce di frolla.



Mettere in forno precedentemente riscaldato per circa 35/40 minuti.



Lasciar raffreddare un po’ prima di finirvela in 5 minuti